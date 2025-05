Cremonese dentro o fuori: con la Juve Stabia serve solo vincere

Cremona, 24 maggio 2025 – La Cremonese non può più sbagliare e dopo l’inattesa sconfitta nella semifinale di andata in casa della Juve Stabia è obbligata a vincere nel match di ritorno che si giocherà allo “Zini”.

Proprio lo scivolone di Castellammare di Stabia ha mescolato le carte in tavola, con le Vespe che, adesso, possono conquistare una storica finale con due risultati sui tre disponibili, mentre la squadra di Stroppa ha dalla sua solo la vittoria (e buon per i grigiorossi che sul finire del match in Campania è arrivato il gol di Johnsen che ha accorciato le distanze).

L’andata al “Menti” ha mostrato alcune riflessioni piuttosto chiare. In effetti, se a livello tecnico e qualitativo la Cremonese si fa preferire alla matricola gialloblù, è parso pure evidente che l’entusiasmo e la “fame” di vincere possono anche sovvertire i valori in campo. Una situazione che non si può e non si deve ripetere a Cremona, dove i padroni di casa devono far valere il meglio del loro repertorio e dare tutto in una gara senza via d’uscita. Un anno di fatica, di impegno e di sogni verrà deciso nell’arco di soli 90’ e i grigiorossi sono chiamati a ribaltare il punteggio dell’andata.

Il tutto per una partita tanto importante che non richiede particolari riflessioni e stimoli per prepararla, ma che, nello stesso tempo, richiede la massima concentrazione perché anche un semplice errore potrebbe rivelarsi fatale. Sono trascorsi solo pochi giorni dalla semifinale di andata e, mentre la Juve Stabia cerca di conservare lo slancio dei primi 90’, la compagine di mister Stroppa è chiamata a far vedere ai suoi tifosi tutto il potenziale di un gruppo che non deve mancare l’appuntamento con la finale.

Per quel che riguarda la formazione, uscito malconcio dal “Menti” un elemento importante come Bianchetti, mister Stroppa conta di recuperare il resto della rosa, compresi Ravanelli, Antov e Pickel. I primi due si contendono la possibilità di completare il terzetto della difesa insieme a Ceccherini e Folino, mentre Pickel dovrebbe ripartire dalla panchina, con Collocolo pronto ad affiancare il regista Castagnetti. La terza maglia a centrocampo dovrebbe rimanere sulle spalle di Vandeputte, anche se la necessità di vincere la partita e la fantasia di Vazquez potrebbero dirottare l’ex catanzarese tra le riserve.

L’ultimo nodo da sciogliere riguarda la coppia avanzata, che dovrebbe vedere certamente in campo dal 1’ Johnsen (poco probabile un “sorpasso” di Vazquez dal 1’), mentre per quel che concerne l’attaccante principale Bonazzoli e De Luca verranno “analizzati” sino al momento di compilare la distinta da mister Stroppa che è perfettamente consapevole che questa è una partita che la Cremonese non può assolutamente sbagliare.

Probabili formazioni

Cremonese (3-5-2): Fulignati; Folino, Ravanelli, Ceccherini; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, Bonazzoli. All: Giovanni Stroppa. Juve Stabia (3-4-1-2): Thiam; Ruggero, Peda, Bellich; Floriani Mussolini, Pierobon, Mosti, Andreoni; Piscopo; Adorante, Candellone. All: Guido Pagliuca. La partita si giocherà domenica 25 maggio alle 17.15 allo Stadio Zini di Cremona e sarà visibile su Dazn e Sky Sport.