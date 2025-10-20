Alla Cremonese manca solo il colpo del ko. A Terracciano risponde Zaniolo: finisce 1-1 con l’Udinese

Cremona – La Cremonese conferma di avere appreso lo spirito che serve per far bene in serie A e conquista un punto di sostanza con l’Udinese. L’1-1 è il verdetto finale di una gara sempre accesa ed intensa che entrambe hanno cercato di vincere, anche se alla squadra di mister Nicola rimane comunque un po’ di rammarico al pensiero che con un po’ di precisione sotto porta in più la vittoria avrebbe potuto colorarsi di grigiorosso. In ogni caso un’altra prestazione all’altezza per la matricola, che dimostra di avere le carte in regola per poter credere nell’impresa della salvezza ed è decisa a ribadirlo nel derby lombardo di sabato, sempre allo “Zini”, con la quotata Atalanta.

Bianchetti e compagni partono forte e già nei primi minuti chiamano al lavoro la difesa friulana, che si vede subito costretta a concedere il primo angolo della partita. Al 4’, sugli sviluppi di una punizione battuta da Vandeputte, nell’area bianconera si materializza Terracciano, che anticipa tutti di testa e trafigge il rientrante Okoye. La voglia degli ospiti di reagire e dei padroni di casa di costruire il raddoppio rendono l’incontro piacevole e combattuto, con frequenti capovolgimenti di fronte. Atta e Solet pungono per l’Udinese, ma è la Cremonese ad avere le occasioni più nitide.

Al 28’ solo una deviazione fortuita annulla un tiro di Zerbin che sembrava destinato a finire alle spalle di Okoye, ormai già fuori causa, mentre al 32’ una secca sventola di Bonazzoli colpisce in pieno la traversa. I minuti finali del primo tempo non regalano altre segnature, ma la formazione di mister Nicola si conferma in buona serata e va ancora vicina al gol con Vandeputte e Payero, anche se il raddoppio, a questo punto meritato, non arriva. Tocca così alla ripresa decidere le sorti dell’incontro e al primo affondo arriva la beffa per i grigiorossi.

La difesa non copre in maniera adeguata gli spazi su una veloce ripartenza dei friulani e Zaniolo, nonostante il disperato tentativo di salvataggio sulla linea di porta di Baschirotto, può così firmare il pareggio che punisce impietosamente le troppe occasioni sciupate dai padroni di casa nei primi 45’. La sfida si fa sempre più avvincente, con entrambe le contendenti che fanno capire chiaramente di volere i tre punti.

I friulani vanno vicini al sorpasso con Atta e Buksa, ma le opportunità più ghiotte sono grigiorossa, prima con Vardy, lanciato solo davanti a Okoye, e poi con Vazquez, che colpisce in pieno il palo. Le emozioni si susseguono si entrambi i fronti sino al 3’ minuto di recupero, ma il punteggio, nonostante la voglia di vincere delle due squadre, non cambia più, assegnando comunque un punto ad una Cremonese che mette in bella mostra le qualità che servono per conservare il proprio posto nell’Olimpo del calcio. Cremonese-Udinese 1-1 (1-0) Cremonese (3-5-2): Silvestri 6; Terracciano 6,5, Baschirotto 6,5, Bianchetti 6; Zerbin 6 (16’ st Barbieri 6), Payero 6,5 (16’ st Lordkipanidze 6), Bondo 6, Vandeputte 6 (29’ st Sarmiento 6), Pezzella 6; Bonazzoli 6,5 (29’ st Vazquez 6,5), Vardy 6,5. A disposizione: Malovec; Nava; Johnsen; Floriani Mussolini; Ceccherini; Faye; Grassi; Folino; Sanabria. All: Davide Nicola 6,5. Udinese (3-5-2): Okoye 6,5; Goglichidze 6, Kabasele 6, Solet 6,5; Zanoli 6 (41’ st Ehizibue sv), Ekkelenkamp 6 (17’ st Piotrowski 6), Karlstrom 6, Atta 6,5 (41’ st Miller sv), Kamara 6; Zaniolo 6,5 (30’ st Davis 6), Bayo 6 (17’ st Buksa 6). A disposizione: Sava; Padelli; Lovric; Zarraga; Gueye; Bertola; Palma; Bravo; Camara; Zemura. All: Kosta Runjaic 6. Arbitro:Michael Fabbri di Ravenna 6. Reti: 4’ pt Terracciano; 6’ st Zaniolo Note: ammoniti: Zerbin; Goglichidze; Vandeputte; Payero; Kabasele – angoli: 5-3 – recupero: 1’ e 3’.