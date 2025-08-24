Sicurezza Bianchetti. Pezzella fa l’assist. Grassi accerchiato
AUDERO 6,5. Vigila sulla conclusione di Gimenez deviata da Baschirotto. Scavalcato dal traversone di Estupiñan, risponde a Modric, Pulisic e Fofana.
TERRACCIANO 6,5. Al Milan era considerato un jolly (senza grande considerazione). Nicola lo piazza braccetto e lui risponde presente.
BASCHIROTTO 7,5. Si fa valere come di consueto a suon di chili, soprattutto con Gimenez. Movimento da centravanti puro sul gol. Mette lo zampone anche sul secondo: anticipo e colpo di tacco.
BIANCHETTI 7. Mette una pezza gigantesca su un’imbucata di Fofana. Esperienza al potere.
ZERBIN 7. La Cremonese sfonda spesso e volentieri dalla sua parte. Suo il cross per Baschirotto. Proteste sull’1-1.
COLLOCOLO 6,5. Rischia grosso in area su Fofana. Tanta gamba e sostanza al servizio della squadra.
GRASSI 5. In fase di rottura si sente poco, accerchiato dai rossoneri e spesso lontano da Modric.
VANDEPUTTE 5,5. Qualche giocata in una gara nella quale occorre sacrificio.
PEZZELLA 6,5. Con Saelemaekers tocca spesso rincorrere. Lo fa, senza contrastarlo a dovere. Si rialza con l’assist del 2-1.
BONAZZOLI 7,5. Sbuca quasi in ogni azione offensiva, di sponda o con i tagli. Lavora sodo e sforna il 2-1 in acrobazia.
OKEREKE 6. Cambia passo appena può in contropiede.
All. NICOLA 7,5. Allegri si aspettava una squadra rognosa. Ma la Cremonese fa di più. Soffre il giusto, riparte, piazza il colpaccio.
Bondo 6. Nella parte. Payero 6. Corsa e legnate. Sanabria 6. Quel che deve. Ceccherini, De Luca sv.
Voto squadra 8.
l.m.
