La Cremonese sfida lo Spezia: antipasto con vista playoff. Le ultime in casa grigiorossa

Cremona, 8 maggio, 2025 – Con cinque punti da recuperare e due sole giornate da giocare, la Cremonese ben difficilmente può sperare di togliere il terzo posto allo Spezia che, dal canto suo, ha visto il Pisa aggiudicarsi la seconda posizione che vale la promozione diretta in serie A alle spalle del Sassuolo capolista. Al di là dei numerosi motivi di rammarico per quello che avrebbe potuto essere e non è stato, dunque, la squadra di Stroppa è chiamata a raggiungere soprattutto due obiettivi in casa dei liguri, mettere al sicuro la quarta piazza dal possibile disturbo della Juve Stabia e conquistare una vittoria che potrebbe rivelarsi preziosa in vista di un possibile duello nella finale playoff.

In effetti se gli spezzini in virtù del miglior piazzamento in classifica possono puntare anche sul pareggio per tornare in serie A, i grigiorossi, proprio vincendo questa sorta di “antipasto” al “Picco” possono far vedere di avere le carte in regola per sovvertire il pronostico di fine regular season.

Un risultato che, da una parte, potrebbe aumentare in modo significativo l’autostima di Bianchetti e compagni, mentre dall’altra potrebbe “regalare” qualche insicurezza in più ai bianconeri. Proprio per queste considerazioni, nonostante le fatiche di una stagione così intensa e l’avvicinarsi delle partite che, nel bene o nel male, decideranno l’esito del torneo, si può prevedere che contro lo Spezia mister Stroppa non concederà troppo spazio al turn over.

Le ultime

Sarà certamente assente lo squalificato Ceccherini, con Ravanelli pronto a completare il trio difensivo insieme a Bianchetti e Antov, ma, per il resto, non ci dovrebbero essere troppe variazioni sulla formazione tipo.

In questo senso, in attesa di verificare le esatte condizioni di Collocolo, l’ipotesi più accreditata è quella di rivedere in cabina di regia Castagnetti, favorito nei confronti di Majer e di Gelli. Sommando tutto, dunque, il reparto che rimane da “disegnare” in questa vigilia della penultima giornata della stagione regolare è l’attacco.

L’attacco

Le maglie a disposizione sono due, ma i pretendenti sono diversi. Johnsen e De Luca partono con un leggero vantaggio, ma Nasti e Bonazzoli da una parte e Valoti dall’altra non sembrano disposti a spegnere anzitempo le loro speranze.

Per tutta la Cremonese, in ogni caso, una sfida serale (che sarà diretta dall’arbitro Daniele Rutella di Enna) da affrontare con un’attenzione ed una grinta del tutto speciale perché uscire dal “Picco” con i tre punti potrebbe già indirizzare una luce di fiducia sull’imminente lotteria dei play off.

Probabili formazioni:

SPEZIA (3-5-2): Gori; Bertola, Hristov, Wisniewski; Mateju, Bandinelli, Salvatore Esposito, Nagy, Vignali; Lapadula, Pio Esposito. All: D’Angelo. CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Zanimacchia, Pickel, Castagnetti, Vandeputte, Azzi; Johnsen, De Luca. All: Stroppa.

La partita si giocherà venerdì 9 maggio alle ore 20.30 allo “Stadio Picco” di La Spezia e sarà visibile su Dazn e LaB Channel.