La Cremonese saluta Stroppa e sfoglia la margherita per il nuovo allenatore: in pole Nicola, occhio a Gilardino e De Rossi

Cremona, 13 giugno 2025 – Adesso c’è anche l’ufficialità. Dopo la scadenza del 30 giugno le strade della Cremonese e di Giovanni Stroppa si separeranno. Non sarà dunque il tecnico lodigiano a guidare i grigiorossi nella stagione del ritorno in serie A e non è bastata la splendida notte del 1 giugno al “Picco” per decidere di prolungare un rapporto che si è protratto, tra alti e bassi, dal settembre 2023, senza però mai riuscire a far sbocciare in pieno la scintilla di un connubio all’insegna dell’entusiasmo.

Una vera e propria diffidenza, per le scelte e la rigidità del modulo di gioco che venivano contestate all’ex giocatore di Milan e Brescia e che lo scorso ottobre ha portato addirittura all’esonero dell’ex trequartista. L’interregno di Eugenio Corini, però, è durato soltanto cinque partite e proprio dal ritorno in panchina di Stroppa è partito quell’autentico patto che, alla fine, ha riportato in serie A la Cremonese.

Una nuova sfida tutta in salita che, visti anche i precedenti, non vedrà alla guida della matricola grigiorossa mister Stroppa, che, al contrario, sembra avere diversi contatti per far proseguire la sua avventura in serie B. L’allenatore lodigiano, in effetti, gode di molti estimatori nel torneo cadetto, che lo ha già visto grande protagonista con squadre come Crotone, Monza e, appunto, Cremonese e non dovrebbe avere particolari difficoltà nel trovare una nuova società decisa a puntare su di lui per un campionato di vertice. In questo momento si parla in particolare del Venezia, ma le prossime settimane definiranno il futuro dell’ormai ex tecnico cremonese. Per scoprire chi sarà il suo successore bisognerà dotarsi di una certa pazienza.

Al momento è in corso il vero e proprio casting per individuare l’allenatore giusto per ribaltare i pronostici e condurre la piccola navicella della Cremonese nel sospirato porto della salvezza. I nomi, a tal proposito, sono diversi, anche se nelle ultime ore sembrano in crescita le quotazioni di Davide Nicola, allenatore esperto in “miracoli” calcistici, ma la schiera dei possibili candidati è piuttosto nutrita e comprende nomi di indubbio rilievo come Alberto Gilardino e Daniele De Rossi, ma non sono del tutto da trascurare altri profili come Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, che, dopo l’inatteso divorzio dal Lecce, potrebbe anche decidere di ripartire da Cremona, dove ha già allenato durante la stagione 2014/2015. Luca Marinoni