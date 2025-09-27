Trasferta vietata ai residenti in provincia. Oggi e con l’Inter stop ai tifosi grigiorossi

Reduce (negli ultimi anni tra Serie B e C) da cinque vittorie consecutive sul Como, la Cremonese vuole provare a prolungare la striscia. Ma sia oggi contro i lariani, sia nella successiva trasferta (ancora più complessa) contro l’Inter a San Siro i grigiorossi non potranno contare sui propri tifosi. Le prefetture di Como e Milano hanno infatti decretato il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi grigiorossi residenti a Cremona e provincia. Le autorità meneghine hanno espressamente sottolineato che va data priorità "alle preminenti ragioni di tutela dell’ordine, della sicurezza e dell’incolumità pubblica". Il motivo è da ritrovare negli scontri che i supporter cremonesi hanno avuto con quelli del Parma la scorsa settimana. Lo spiacevole episodio ha portato anche a numerosi Daspo. Una scelta di ordine pubblico inevitabile, ma che in qualche modo non può far altro che danneggiare la squadra. E in conferenza stampa anche il tecnico Nicola ha mostrato la propria delusione. "Mi dispiace molto. Sapere sempre che i nostri tifosi vengono costantemente in tanti a seguirci per noi significa tanto. A questo punto dovremo sapere che ci staranno comunque vicini". La frangia più calda del tifo grigiorosso potrà tornare operativa dopo la sosta Nazionale nella sfida casalinga allo Stadio Zini contro l’Udinese. Al.St.