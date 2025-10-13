Cremonese-Udinese: è giunta l’ora di Vardy titolare?

Cremona, 13 ottobre 2025 – La serie A sta per riprendere il suo cammino e la Cremonese sta sfruttando questi ultimi giorni di pausa per gli impegni delle nazionali per cercare di ripartire a passo spedito nel posticipo che la sera di lunedì 20 ottobre porterà allo “Zini” l’Udinese, un avversario esperto e fisico, ormai abituato a giocare nella massima divisione da diversi anni.

Il saluto dei grigiorossi ai loro tifosi dopo la prima sconfitta stagionale a San Siro

Le due settimane di preparazione che hanno caratterizzato il graduale avvicinarsi alla sfida con i bianconeri hanno consentito progressi significativi per non solo per Payero, che già è andato in panchina a San Siro, ma anche per Vardy, a sua volta entrato in campo nel finale con i nerazzurri.

Rimangono da verificare in modo particolare le condizioni degli infortunati Collocolo e Audero e di Sanabria e Lordkipanidze che hanno giocato con la rispettiva nazionale. Vista anche l’importanza del match con l’Udinese, in questi giorni al Centro Arvedi mister Nicola sta facendo svolgere ai suoi giocatori un lavoro molto intenso sia dal punto di vista fisico che tattico.

Cambio modulo

Proprio sotto questo aspetto potrebbe maturare in casa grigiorossa una novità significativa, visto che fino a questo momento l’ex difensore ha sempre schierato la sua compagine con il 3-5-2, ma l’intenzione di rendere più pungente ed efficace in avanti la sua squadra starebbe spingendo l’allenatore grigiorosso a meditare su un possibile cambio di modulo.

Quella fin qui utilizzata, visti anche i risultati offerti, rimane comunque la prima ipotesi, ma non è da escludere un possibile passaggio al 4-3-3, tanto più che dovrebbe essere pienamente al passo con i compagni Vardy e questo potrebbe offrire soluzioni in più per una squadra che, finora, pur mostrando una notevole precisione al momento di battere a rete, non si è certo distinta per la frequenza delle conclusioni in porta.

Per il resto, occhi puntati sul nutrito gruppo di giocatori che devono raggiungere il top della forma. Elementi come Vandeputte, Sanabria, Barbieri e Sarmiento, ma anche Johnsen e Zerbin possono offrire un contributo importante alle fortune della matricola grigiorossa e, in ogni caso, aiutare la Cremonese a superare a pieni voti il delicato esame con l’Udinese.