Una notte per sognare. Cremonese, c’è il Sassuolo che la separa dalla... vetta. Vardy ormai ad un passo

La magica settimana della Cremonese, iniziata sabato scorso con la sorprendente vittoria a San Siro contro il Milan, sembra non avere fine. A partire dal mercato dove i grigiorossi sono vicinissimi a chiudere un clamoroso accordo con lo svincolato Jamie Vardy. Il 38enne inglese -simbolo del leggendario Leicester di Claudio Raniere che vinse la Premier League nel 2016- sembra aver accettato la corte del club lombardo che andrebbe così a rinforzare l’attacco con un colpo particolare ma potenzialmente di spessore. Ma finché non ci sarà l’ufficialità tutti a Cremona preferiscono mantenere basso profilo. Su tutti il tecnico Davide Nicola, desideroso di concentrarsi solo sul primo match casalingo di campionato. Nel pomeriggio, ore 18.30, la Cremonese ospita allo Zini (sono previsti almeno 10.000 tifosi) il Sassuolo: uno scontro tra neopromosse che può essere utile ai grigiorossi per dare continuità all’ottimo esordio di Milano. Tuttavia Nicola predica calma: "Innanzitutto non dobbiamo pensare al mercato, ma solo al Sassuolo che ha un ottimo allenatore e una squadra ben strutturata, compatta e letale in contropiede. Servirà mettere la stessa umiltà e lo stesso spirito visti contro il Milan".

L’allenatore piemontese poi si concentra sulla propria squadra: "Dovremo avere grande pazienza e fare molta attenzione. È una verifica molto interessante. Siamo solo all’inizio, c’è tanto da migliorare ma noto un gruppo già evoluto rispetto alla prima settimana. Durante la partita capiremo se possiamo mantenere alta l’intensità. E in quel caso subentreranno i cambi, anche perché i miei giocatori sanno che tutti possono partire titolari o dalla panchina. Per ora vedo almeno 16 titolari". Infine le belle parole sui tifosi: "La nostra forza deve essere il legame che si è creato con i tifosi. Da loro riceviamo energia e sostegno e abbiamo il dovere di ripagarli con impegno". Venendo alle scelte di formazione, ancora assenti per infortunio Barbieri e Johnsen. Stessa sorte per Bonazzoli che ha preso una botta contro il Milan. In attacco, accanto al neo-acquisto Sanabria, ballottaggio per una maglia dal 1’ tra De Luca, Okereke e Vazquez. Confermatissimi i tre di difesa e gli esterni, mentre a centrocampo (dove intanto Castagnetti, non convocato, è pronto a firmare col Cesena) Grassi e Collocolo sono favoriti su Bondo e Payero.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Bianchetti; Zerbin, Bondo, Grassi, Vandeputte, Pezzella; Vazquez, Sanabria. All. Nicola.