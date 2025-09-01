Vardy e Sarmiento: com’è british questa Cremonese

Cremona, 1 settembre 2025 – Il sogno è ormai realtà. Jamie Vardy ha superato anche le visite mediche e ora l’attaccante inglese ora è pronto per indossare la maglia grigiorossa e diventare ufficialmente un giocatore della Cremonese.

Classe ’87, Vardy ha condotto il Leicester dall’anonimato ai vertici del calcio inglese, conquistando uno scudetto nel 2015-16, una FA Cup nel 2021/2021 e una Community Shield nel 2021.

Di quella squadra allenata da Claudio Ranieri Vardy è stato il simbolo indiscusso a suon di gol, tanto da meritare la chiamata della nazionale inglese (con la quale ha raccolto ventisei presenze e sette reti, partecipando ad un Europeo e ad un Mondiale).

Davide Nicola, tecnico della Cremonese

L'accoglienza

Nel breve spazio di una settimana dai primi (timidi) contatti, è maturato in fretta l’accordo tra l’ex bomber del Leicester dei miracoli e la Cremonese. Nella notte tra domenica e lunedì Vardy è sbarcato a Linate, dove è stato accolto da un nutrito gruppo di tifosi grigiorossi, che gli hanno subito manifestato grande affetto.

A questo punto mister Nicola è pronto ad accogliere un nuovo giocatore di indubbio prestigio che, al di là di quanto possa dire la carta d’identità, ha ribadito di essere ancora nel pieno del proprio vigore fisico.

Jeremy Sarmiento con la maglia del Brighton

Mercato

Le ultime ore di mercato per il ds Simone Giacchetta sono comunque incandescenti, visto che sta per completare il suo arrivo a Cremona anche Jeremy Sarmiento, centrocampista ecuadoregno del 2002 che proviene dal Brigthon. Pure Sarmiento si è sottoposto alle rituali visite mediche ed ora è sul punto di entrare a far parte ufficialmente dell’organico grigiorosso.

Una squadra che, dopo la positiva partenza in serie A, con sei punti in due gare, ha scelto di ricevere una forte iniezione di energie dal calcio inglese per far proseguire la sua corsa verso una salvezza nella quale mister Nicola ed i suoi giocatori sono più determinati che mai a credere.

Il rush finale del calciomercato, a questo punto, avrà sostanzialmente un unico obiettivo per la Cremonese, quello di snellire una rosa che, dopo tutti gli arrivi di queste settimane, si è fatta extralarge (anche per consentire a Davide Nicola di lavorare con la giusta tranquillità).