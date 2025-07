Cr7 assente ai funerali di Diogo Jota: critiche e polemiche. “Avvistato sul suo yacht a Maiorca”

Roma, 5 luglio 2025 – Sta scatenando critiche e polemiche, non solo sui social, l’assenza di Cristiano Ronaldo ai funerali di Diogo Jota, compagno di nazionale morto in un incidente d’auto.

Cr7 con Diogo Jota in nazionale

Cr7, giocatore più popolare al mondo, non era presente alle esequie a Gondomar, città natale di Diogo Jota, a differenza di tanti connazionali e compagni di club del Liverpool che gli hanno dedicato un ricordo emozionante. Fra questi i compagni di squadra vecchi e nuovi come il capitano Virgil van Dijk, Andy Robertson, Alexis Mac Allister, Darwin Nu'nez, Ibrahima Konatè e Caoimhin Kelleher all'allenatore dei Reds, Arne Slot, oltre ai connazionali Ruben Dias, Bernardo Silva, Bruno Fernandes e Joao Fe'lix e al ct del Portogallo, Roberto Martinez.

Mancava invece il capitano della Nazionale, Cristiano Ronaldo, un'assenza che ha suscitato polemiche anche perché CR7 si trovava in vacanza a Maiorca ed è stato avvistato più volte in yacht dai media locali. Ronaldo non ha, per il momento, giustificato la sua assenza anche se alcuni media hanno sottolineato che il 7 luglio (ammesso che possa rappresentare un motivo insormontabile) è atteso a Hong Kong per un’iniziativa promozionale.

Proprio nelle ore immediatamente successive all’incidente Cristiano Ronaldo aveva dedicato un emozionante pensiero al compagno di nazionale con un post su Instagram: “Non ha senso. Eravamo insieme in Nazionale, ti eri appena sposato. Alla tua famiglia, a tua moglie e ai tuoi figli, mando tutto il mio affetto e auguro loro tutta la forza del mondo. So che sarai sempre con loro. Riposate in pace, Diogo e André, ci mancherete”. Con l'attaccante del Liverpool, CR7 aveva da poco conquistato la Nations League con il Portogallo.

C'erano invece il presidente e il premier portoghesi, Marcelo Rebelo de Sousa e Luis Montenegro, oltre all'agente Jorde Mendes, il presidente del Porto (ex squadra di Jota), Andre Villas-Boas. "Il calcio è davvero in lutto", ha dichiarato alle esequie il presidente della Federcalcio portoghese, Pedro Proenca, "Diogo è stato un'icona del talento che esprime il calcio portoghese". Lunghi applausi hanno accompagnato l'arrivo delle due bare nella chiesa Igreja Matriz de Goiania. A dare l'addio al 28enne attaccante e al fratello 25enne una folla composta di tifosi e di semplici cittadini della zona che hanno portato fiori e hanno voluto esprimere la propria vicinanza ai familiari e ai colleghi di Diogo e Andrè Silva.