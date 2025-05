Cristiano Ronaldo: futuro incerto, ma l'Al-Nassr non molla la presa

Roma, 29 maggio 2025 – Non solo le panchine di Serie A: sono giorni caldissimi anche per il futuro di Cristiano Ronaldo, ancora tutto da decifrare. Il portoghese è un giocatore dell'Al-Nassr dal gennaio del 2023 e in due anni e mezzo ha messo a segno 93 gol e 19 assist in 105 partite, mentre per quanto riguarda i trofei con il club saudita ha vinto una Coppa dei Campioni araba per club. Tuttavia, l'esperienza di Ronaldo all'Al-Nassr potrebbe essere giunta al capolinea. Dopo la sconfitta contro l'Al Fateh, che aveva inizialmente escluso la squadra di CR7 dalla Champions asiatica prima che il ricorso del club riscrivesse la classifica, il portoghese aveva lanciato un messaggio criptico sui social associando ad una foto la descrizione “Capitolo chiuso. La storia? Ancora da scrivere. Grazie a tutti”. Ronaldo, infatti, ha un contratto in scadenza a giugno del 2025 e finora non c'è stato nessun passo avanti riguardo un possibile rinnovo. Questo, associato alla descrizione misteriosa del portoghese nei suoi profili social, ha acceso la possibilità che CR7 possa aver concluso l'esperienza in Arabia e sia alla ricerca di un club con il quale iniziare una nuova avventura. Anche Fernando Hierro, ex leggenda del Real Madrid e ora ds dell'Al-Nassr è intervenuto durante una recente conferenza stampa per chiarire meglio la situazione. Queste sono state le sue parole: “Il futuro di Ronaldo? Vogliamo che resti con noi, stiamo cercando di rinnovare il contratto. La sua presenza è sempre stata un progetto nazionale: lui è un fenomeno mondiale, il suo arrivo ha aiutato il nostro calcio a crescere”. Hierro ha parlato anche dell'interesse che varie squadre hanno espresso per il fuoriclasse portoghese, concludendo che la speranza del club sia quella di rinnovare il contratto di CR7. Dal suo arrivo, infatti, la Saudi Pro League è decisamente cresciuta: sono stati tanti i giocatori che si sono trasferiti da top team europei a squadre arabe, come ad esempio Benzema o Firmino, ma anche Gabri Veiga o Sergej Milinkovic-Savic, quest'ultimo ex Lazio. La presenza di Ronaldo è servita per far crescere il campionato sotto tutti i punti di vista e un addio sarebbe un duro colpo non solo per l'Al-Nassr ma per tutta la lega. In ogni caso, i prossimi giorni saranno decisivi per decifrare meglio il futuro di Cristiano Ronaldo, con l'ipotesi di giocare il Mondiale per club che sicuramente ha accarezzato la mente del portoghese e chissà che una delle 32 squadre che dal prossimo 15 giugno si daranno battaglia non possa farsi avanti...