Cristiano Ronaldo in dubbio per la sfida con l’Esteghlal in Iran: rischia 100 frustate

Roma, 1 marzo 2025 - Cristiano Ronaldo in forse per la trasferta del suo Al Nassr, squadra allenata da Stefano Pioli, in Iran. Il campione sta male? No, rischia 100 frustate. Sembra assurdo ma non le leggi della repubblica islamica non lasciano dubbi.

CR7 nel 2023 doveva giocare con l'Al Nassr contro la squadra iraniana Persepolis, quando fu assalito dai fan. Ronaldo in quella occasione abbracciò e baciò sulla fronte davanti alle telecamere Fatemeh Hammami Nasrabadi, artista disabile che dipinge usando i piedi.

Un gesto bello e significativo, ma che in Iran fu indicato come adulterio, punito con 100 frustate. Per non rischiare l'Al Nassr ha chiesto di disputare la partita in campo neutro, ma l' Esteghlal ha rifiutato assicurando che sono state prese tutte misure per far sì che vada tutto per il verso giusto.

Ma Ronaldo sembra non voler rischiare. Intanto sono stati rilasciati tutti i visti ai giocatori della squadra di Pioli, compreso il portoghese.