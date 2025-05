Cupramontana e Agugliano Polverigi si sfidano per la promozione in Prima Categoria

Si sono giocate nello scorso fine settimana le finali play-off del torneo di Seconda Categoria, anche nei due gironi con formazioni anconetane, il C e il D. Nel raggruppamento C, dove era già stato promosso vincendo la stagione regolare il Le Torri Castelplanio, la vincente dei play-off è il Cupramontana, che si è aggiudicato la finale con l’Olimpia Ostra Vetere. Un gol di Cammarino al 45’ ha permesso il successo alla squadra locale di mister Ballini, che giocava in casa in quanto arrivata davanti nella stagione regolare: per lo stesso motivo al Cupramontana sarebbe bastato un pareggio, ma al 120’: non c’è stato però bisogno dei supplementari perché vincendo 1-0 nei tempi regolamentari il Cupramontana si è aggiudicato i play-off.

Sono serviti invece i supplementari nell’altra finale, quella del girone D di Seconda Categoria dove la promozione diretta era stata conquistata dal Loreto. Qui la finale tra Agugliano Polverigi e GLS Dorica è stata vinta dalla squadra di casa, anche in questo caso per 1-0 ma dopo i tempi supplementari. Al 90’ infatti si era arrivati sullo 0-0 e si è dovuto proseguire per ulteriori 30 minuti dove il gol è giunto proprio all’ultimo giro di lancette grazie a Mazzieri, che al 120’ ha trafitto portiere della GLS Dorica Recanatesi. Va detto che anche senza quel gol lo 0-0 avrebbe decretato il successo dell’Agugliano Polverigi.

Ora proprio Cupramontana e Agugliano Polverigi si affronteranno in uno spareggio in gara unica per determinare la promossa in Prima Categoria. Il match si giocherà sabato a Castelfidardo, con inizio alle ore 16: in questo caso ci saranno anche i rigori in caso di parità pure al 120’.

Ha giocato nello scorso fine settimana anche il Loreto, per il platonico titolo di campione regionale di Seconda Categoria da assegnare tra le vincenti degli 8 gironi marchigiani: la squadra di mister Bernabei ha vinto 3-1 (doppietta di Pigliacampo e rete di Mascia che nel recupero ha chiuso i giochi) contro il Maroso Marotta Mondolfo, in trasferta e dunque accede alla finale per il titolo contro il Maltignano, vincitrice del girone H della Seconda Categoria. Il Loreto giocherà in trasferta, in base al sorteggio: in caso di parità al 90’, subito tiri dal dischetto.

Le retrocessioni erano già state invece tutte definite da una settimana: nel girone C Borgo Molino Senigallia e Monte Porzio, nel girone D Europa Calcio Castabianca e Giovane Offagna.

Andrea Pongetti