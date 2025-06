Cupramontana trionfa nei play-off: promozione in Prima Categoria

Festeggia il Cupramontana, piange l’Agugliano Polverigi. L’ultimo atto della Seconda Categoria ha definito il verdetto che mancava al Mancini di Castelfidardo: lo spareggio tra la vincente dei play-off del girone C, il Cupramontana, e quella dei play-off del girone D, l’Agugliano Polverigi, è andato al Cupra allenato da mister Luca Ballini, che ha regalato una enorme gioia al presidente Terzo Capogrossi, alla guida del club da ben 23 anni: sfatata anche una maledizione perché il Cupramontana aveva già vinto un campionato, nel 2010, ma non passando per play-off e spareggi che invece erano stati centrati in più occasioni, senza che però mai si riuscisse a centrare il salto in Prima Categoria. Stavolta, invece, è successo, davanti a una bella cornice di pubblico come si conviene a un match da dentro o fuori: a decidere è stato un gol di Mancini al 32’ del primo tempo dopo il quale il Cupramontana ha resistito alla reazione dell’Agugliano Polverigi, coronando in questo modo una annata magica ma pure sofferta: magica perché il Cupra aveva anche lottato per la promozione diretta, venendo però superata dal Le Torri Castelplanio, poi nei play-off aveva dovuto superare, non senza faticare, due turni, prima contro il Trecastelli, quindi contro l’Olimpia Ostra Vetere, in entrambi i casi col vantaggio del fattore campo. Salgono dunque per quanto riguarda i gironi anconetani in Prima Categoria Le Torri Castelplanio nel girone C e Loreto nel D, in entrambi i casi direttamente, più il Cupramontana che vince lo spareggio. Retrocedono invece in Terza Categoria Monte Porzio e Borgo Molino dal C e Giovane Offagna e Europa Calcio Costabianca dal D. Si è chiusa sabato una stagione trionfale pure per il Loreto che dopo aver conquistato la promozione diretta dal girone D e vinto la Coppa Marche si è aggiudicato pure il titolo regionale tra le vincenti degli otto gironi: superato in trasferta 2-0 il Maltignano con reti di Piglicampo e Caporaletti. Un trionfo davvero su tutta la linea quello della squadra di Bernabei che chiude l’annata 2024-25 con il classico triplete. Ora si va in vacanza, se ne riparlerà a settembre quando la Seconda Categoria ripartirà con i soliti gironi, 8, da 16 squadre e formula identica.

Andrea Pongetti