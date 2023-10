Da Chieti sono arrivate conferme. È un Fano all’altezza delle big. Scorsini e Urbinati: "Grande cuore»

L’Alma Juventus Fano continua a lavorare in vista del turno infrasettimanale di domani quando ospiterà L’Aquila guidata da Epifani. Defaticamento per gli undici titolari di Chieti, parte atletica e partitella di mezzora a ranghi ridotti per chi non ha disputato la gara o è entrato nella ripresa. Ancora ai box Serges, Allegrucci e Guerrieri, mentre continuano il lavoro differenziato Brunetti e Pensalfini. Il tecnico del Fano Marco Scorsini torna sull’importante pareggio di Chieti: "Mancavano pochi minuti alla fine e non sarebbe stata una sconfitta giusta, ci abbiamo creduto fino all’ultimo istante di poter riprendere la gara e di questo va onore e merito al mio giovane gruppo. Abbiamo fatto un primo tempo importante, sapevamo benissimo come poteva farci e dove poteva farci male il Chieti. Siamo stati bravi a renderli innocui e siamo stati bravi nel crederci di poter far male ad una squadra così forte". L’allenatore granata spiega poi i motivi della sua espulsione: "Mi dispiace, è la prima della mia carriera, ma ero molto arrabbiato, perché erano spariti i palloni. Questa è la verità, ho alzato la voce per questo motivo e non me ne vergogno, ma non ho offeso nessuno. Non ci sono stati battibecchi con Chianese, anzi con lui ho un ottimo rapporto. Ho solo chiesto al mister la massima sportività che c’era stata fino a quel momento, visto che erano in vantaggio e mancavano pochi minuti al triplice fischio. Mi dispiace lasciare la mia squadra contro L’Aquila senza allenatore in panchina, ma ora ci godiamo quest’altro grande risultato. Fermare due grandissime armate come Sambenedettese e Chieti è un onore per questo gruppo". Una dedica anche al suo gruppo da parte di capitan Gianluca Urbinati, che scrive sui social: "Mamma mia che cuore".

Lara Facchini