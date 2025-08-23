Dai maxi ritratti dell’immortale Maradona ai più recenti, dedicati a Yamal e Diogo Jota L’arte riporta i campioni dove tutto è nato. Miti sui muri. Così il calcio torna a casa. Ecco le stelle fra le strade

Il calcio in un mondo dipinto, dove l’arte di strada incontra il pallone. Lì dove la memoria non si spegne ci sono i colori a ricordare i volti dei campioni. Nei parchi, tra i vicoli, nei cortili delle case, dove lo sport lancia i primi vagiti. Sembrano ancora accesi e vividi gli occhi di Maradona sui muri di tanti palazzi di Napoli mentre i fumogeni azzurri celebrano la vittoria dello scudetto: ancora si è fatta la storia. Capolavoro di Jorit, ’Dios Umano’, a San Giovanni a Teduccio nella VI Municipalità. Per non dimenticare: e la memoria è tutto ciò che c’è dietro al murale dipinto per Diogo Jota e suo fratello Andre Silva – tragicamente scomparsi in un incidente d’auto – sulla faccia di una casa vicino allo stadio di Anfield, a Liverpool.

C’è da dire che i muri sono soprattutto per i fenomeni, in questo caso giovanissimi. Così la stellina del Barcellona e della nazionale Spagnola, Lamine Yamal, diventa una sorta di cartone animato-fumetto sui muri del quartiere Rocafonda di Mataró, dove ha trascorso la prima parte dell’infanzia (ultimamente è stato danneggiato quello a Barcellona). Spazio anche al calcio femminile: l’artista Lionel David ha dipinto il maxi ritratto di una calciatrice col pallone vicino al Letzigrund stadium di Zurigo.