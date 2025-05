Dal 5 all’8 giugno. Al primo trofeo intitolato ad Alberto Picco ben quaranta squadre di Spezia e Lunigiana

Uno spettacolare torneo giovanile, con ben 600 partecipanti, si svolgerà allo stadio Alberto Picco dal 5 all’8 giugno. Si tratterà del primo Trofeo Alberto Picco, organizzato dallo Spezia Calcio 1906, che vedrà coinvolte ben quaranta squadre del territorio spezzino e lunigianese. Quattro giornate di sport e divertimento che consentiranno ai tanti giovanissimi atleti del comprensorio di mettere in mostra le loro qualità calcistiche e, al tempo stesso, di provare l’emozione di calcare il terreno di gioco del glorioso stadio ‘Picco’. Un modo anche per sviluppare e consolidare l’attaccamento ai colori bianchi alle nuove generazioni. L’evento si svilupperà nel seguente modo: giovedì 5 giugno si sfideranno dodici squadre composte da ragazzi appartenenti all’annata 2017, con partite cinque contro cinque, mentre il giorno successivo entreranno in scena i giovani classe 2016 con le stesse modalità. Nel week-end spazio alle partite a undici: sabato 7 giugno si sfideranno otto squadre di giovani dell’annata 2011, mentre domenica 8 giugno sarà la volta dei ragazzi del 2010. Alla grande manifestazione giovanile potranno assistere, dagli spalti della tribuna Campioni 1944, parenti e amici, che avranno la possibilità di usufruire dell’area hospitality.

Fabio Bernardini