Dal ribaltone al campo. Ecco il Sondrio di Amelia

Il Sondrio Calcio prova a lasciarsi alle spalle le vicende societarie e a incominciare il campionato col piede giusto. Superato il primo turno di Coppa Italia, con la vittoria per 2-1 contro la Casatese Merate, la squadra di mister Marco Amelia debutta domenica alla Castellina contro il Brusaporto.

La burrascosa scorsa settimana, culminata con il benservito al direttore sportivo Christian Salvadori (con lui se ne sono andati anche il team manager Luca Lacchini e il preparatore atletico Tommaso Del Nero), appare ormai uno sbiadito ricordo e “l’era Salvadori“ ormai è alle spalle, con la squadra affidata alle sapienti cure di Amelia che opera di fatto come una sorta di manager all’inglese.

D’altronde la frattura tra l’ex campione del mondo e il ds Salvadori è apparso subito insanabile e il presidente Michele Rigamonti ha scelto di tenersi stretto l’allenatore e chiudere il rapporto con il ds. Capitolo chiuso. Ora il Sondrio, dopo aver riportato a casa una seconda punta come Pierpaolo Longo, cerca un bomber e un portiere per completare l’organico.

"La partita di coppa contro la Casatese Merate era importante per la squadra e per tutto l’ambiente – dice il presidente Rigamonti – dopo i cambiamenti avvenuti in maniera repentina la scorsa settimana. La squadra ha giocato bene, contro una formazione forte e il passaggio di turno non può che farci piacere. Faremo ancora un paio di innesti e poi la rosa sarà al completo".

Poi un giudizio sulla settimana tribolata: "Il nostro ciclo vincente è anche targato Cristian Salvadori, l’ex direttore sportivo, e anche la squadra di quest’anno è formata da giocatori che ha portato lui. Lo ringrazio, adesso si è deciso tranquillamente di cambiare rotta. Li abbiamo sostituiti a dovere e adesso siamo pronti per disputare una nuova stagione di D. Pensiamo al Castellina, mi dicono sia una squadra forte. Arriviamo alla sfida dopo l’ottima partita di domenica e quindi col morale alto. Siamo pronti. Partiamo per disputare un buon campionato, anche perché abbiamo un anno in più di esperienza. Il mio desiderio è quello di riuscire a terminare la stagione in una posizione migliore di quella dell’anno scorso e, in generale, di vivere una stagione più tranquilla. I playoff? Non sono una chimera, meglio sempre pensare in grande… ma l’importante è la salvezza, più tranquilla possibile".