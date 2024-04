Dalla paura al rientro. Perse un rene alla partita. È tornato tra i suoi ragazzi: "Io testimonial antiviolenza»

La notizia è di qualche mese fa, giugno 2023. Una partita tra bambini di nove anni in un classico torneo estivo di calcio, durante la quale sugli spalti sale la tensione. Un genitore interviene per calmare gli animi e viene colpito da un calcio a seguito del quale viene ricoverato d’urgenza per l’asportazione di un rene. Sabato scorso, in occasione della Giornata Internazionale dello Sport per lo Sviluppo e la Pace, quel dirigente è intervenuto a Milano al Palazzo delle Federazioni del Coni per l’evento FutureSportFuture, in cui sono stati premiati e ascoltati dalla platea personaggi come Alessandro Antonello, Filippo Galli, Sasha Djordjevic e Davide Curioni, il dirigente della Polis San Giovani Paolo II di Seregno, a cui è stato chiesto di raccontare la propria storia. "Mi ha fatto piacere intervenire e dare il mio contributo con un’esperienza che è negativa, ma vorrei aiutasse a far sì che non succedano più determinate cose. Sentivo di essere nella situazione giusta e con le persone giuste", dice Curioni, che nei mesi successivi all’accaduto ha avuto il sostegno della Commissione Cultura e sport del Coni Lombardia e in particolare del presidente Aleksandar Avakumovic.

Cosa è successo dopo quel giorno?

"La mia storia ha accelerato un percorso scuola-genitori, ho partecipato a degli eventi, ma più che altro da spettatore. Non me la sentivo di andare oltre. Ho raccontato la mia storia, ma è ancora difficile farlo. Hanno dovuto asportarmi un rene per salvarmi la vita, il decorso dal punto di vista fisico è stato rapido perché per fortuna non avevo altre patologie, ma mentalmente ci ho messo molto più tempo e ancora oggi soffro la cosa".

Ha comunque deciso di continuare a fare il dirigente.

"Devo vincere questa battaglia e volevo riprendermi la vita di prima. Ho voluto dare un segnale a mio figlio: non è successo niente, andiamo avanti. Mi piace andare agli allenamenti, stare coi bambini che ho visto crescere da quando avevano sei o sette anni. Vado anche alla partita, in panchina".

Che sensazioni avverte quando inizia la gara?

"Quando sento rumoreggiare in tribuna o qualcosa di peggio, mi ricordo di quel giorno. Il messaggio che voglio far passare è che alle partite si va per sostenere la propria squadra, non per criticare l’avversario o l’altra squadra. Cose come quelle accadute a me non devono più succedere".

Ha avuto modo di conversare con sportivi e dirigenti presenti all’evento: cosa le hanno detto?

"Ho parlato con Alessandro Antonello, conoscevo già Filippo Galli. Gente come loro o come Djordjevic fanno sport a un certo livello. In particolare il Ceo dell’Inter mi ha colpito per la sensibilità e si è detto commosso dalla mia storia. Io peraltro sono un tifoso nerazzurro per cui mi fa molto piacere quel che mi ha detto".

Cosa l’ha spinta a parlare dopo questi mesi di silenzio?

"Come ho detto: certe cose non dovrebbero succedere. In questa storia non ho perso solo io, ma abbiamo perso in due. Non avrei mai voluto trovarmi in una situazione del genere. Bisogna sensibilizzare le persone. Va insegnata una cultura dello sport come una gioia, una necessità di uno stile di vita sano. In questo mi ha colpito molto la storia di Lorenzo Guslandi, un altro dei relatori dell’evento, che pur diabetico e celiaco è diventato un campione mondiale nel pattinaggio freestyle".

Come si è sentito dopo l’incontro a Milano?

"Sono tornato a casa contento, penso di aver raggiunto il mio scopo: aver dato ai presenti un messaggio. C’è ancora tanto lavoro da fare in questo senso".