David-Vlahovic si può. Una Juve sprint a Bergamo. Douglas Luiz: Nottingham

Atalanta 1Juventus 2

ATALANTA (3-4-3): Carnesecchi 7; Kossounou 6 (67’ Scalvini 6), Hien 6, Djimsiti 6; Bellanova 6 (83’ Brescianini sv), De Roon 6, Pasalic 6, Bernasconi 6 (67’ Zappacosta 6); De Ketelaere 6 (67’ Samardzic 6), Scamacca 6 (59’ K.Sulemana 6), Maldini 6,5 (83’ Palestra sv). All. Juric 6. 6

JUVENTUS (3-4-2-1): Di Gregorio 7; Gatti 6 (D. Luiz sv), Bremer 6 (83’ Adzic sv), Kelly 6 (80’ Rugani sv); Cambiaso 6,5 (75’ Kostic 6), Thuram 6,5 (75’ Locatelli 6), Koopmeiners 6, Gonzalez 6 (75’ Joao Mario 6,5); Conceicao 6,5 (80’ Kalulu sv), Yildiz 6,5 (90’ Mc Kennie sv); David 6,5 (75’ Vlahovic 7). Allenatore: Tudor 6,5.

Arbitro: Collu 6

Reti: 73’ David, 77’ Vlahovic, 90’ Samardzic

L’ultima notte di calcio d’estate sorride ancora alla Juventus che, dopo il successo di domenica a Dortmund, bissa a Bergamo battendo per 2-1 l’Atalanta - nel trofeo intitolato ai compianti presidenti nerazzurri Achille e Cesare Bortolotti - con le reti nel finale dei suoi centravanti, il nuovo arrivato David, e lo ‘scomodo’ Vlahovic.

Una rete, quella del serbo, che potrebbe pesare ancora nelle prossime scelte di mercato, con la dirigenza bianconera che continua a lavorare per il ritorno di Kolo Muani e intanto sta per chiudere per il trasferimento di Douglas Luiz al Nottingham Forest.

A una settimana dal via le squadre di Juric e Tudor, hanno dato vita a una partita maschia, tattica, tra formazioni attente e cortissime. E portieri protagonisti, soprattutto nel primo tempo, con Di Gregorio a neutralizzare una girata da due passi di Hien e poi sulle incursioni di De Ketelaere e Maldini, e sull’altro fronte con Carnesecchi reattivo sul fischiato ex di turno Koopmeiners e su una saetta a parabola di un ispirato Yildiz.

Poi una ripresa con ritmi abbassati per il caldo, fino alla girandola dei cambi negli ultimi venti minuti, che hanno premiato le scelte di Tudor, con la Juventus in rete con due contropiede.

Al 73’ lancio di Thuram, sponda di Gonzalez e girata acrobatica di David per l’1-0. Poi il cambio con Vlahovic che al primo pallone, servito da Joao Mario, ha insaccato il raddoppio con un gol di fisico e tecnica.

Finale con assalto atalantino concluso con il gol della bandiera di Samardzic dopo una serpentina da applausi. Dea ancora in cantiere, che attende notizie, soprattutto da Londra, per completare il mercato, dovendo sempre risolvere lo stallo per Lookman, mentre Luca Percassi sta cercando di convincere il West Ham a cedergli per 40 milioni il centravanti brasiliano Rodrigo Muniz, ieri a segno contro il Brighton e invocato dai tifosi degli Hammers come ‘incedibile’.

Ormai il tempo comincia a stringere.