Davide Ancelotti a un passo dalla panchina del Botafogo

Rio de Janeiro (Brasile), 7 luglio 2025 – Comincerà dal Brasile la carriera da capo allenatore di Davide Ancelotti. Il figlio di Carlo, ex tecnico del Real, non proseguirà però l’avventura assieme al padre sulla panchina verdeoro della Seleçao, ma diventerà già in questi giorni il nuovo tecnico del Botafogo. Reduce dall’eliminazione dal Mondiale per club, subita agli ottavi di finale nel derby brasiliano contro il Palmeiras e attualmente ottavo nel Brasilerao – il massimo campionato nazionale brasiliano – il club con sede a Rio de Janeiro ha infatti deciso di esonerare mister Renato Paiva – arrivato in bianconero soltanto a febbraio – e affidare all’allenatore emiliano classe 1989 la propria guida tecnica. Che le strade tra Davide e il padre si potessero separare per la prima volta dopo quasi 13 anni, lo si è capito poche settimane fa, quando l’ex tecnico del Real è stato presentato alla guida della nazionale brasiliana e ha detto sottolineato pubblicamente che – contrariamente a quanto ipotizzato inizialmente – suo figlio non lo avrebbe seguito in verdeoro: “Attualmente Davide è in trattativa con una squadra europea. Ho di conseguenza pensato che sarebbe stato giusto che non mi seguisse anche in questa avventura. Se troverà squadra, gli augurerò il meglio. Altrimenti potrà tornare in staff da noi in qualsiasi momento". Sul tecnico che tra pochi giorni (il 22 luglio) compirà 36 anni, era infatti forte l’interesse dei Rangers di Glasgow e del Como, in caso di addio di Fabregas. Piste che non hanno però preso consistenza, mentre negli ultimi giorni è partita la corte serrata del Botafogo, che potrebbe annunciare il nuovo tecnico già nelle prossime ore.

La carriera

Nonostante l’età giovanissima, Davide Ancelotti vanta già un curriculum di tutto rispetto: dopo aver chiuso la carriera da calciatore a soli 20 anni dopo le esperienze nelle giovanili del Milan e al Borgomanero, ha è infatti entrato a far parte dello staff del padre Carlo al Bayern Monaco come fitness coah, ruolo ricoperto anche nella sua prima esperienza al Real. La svolta arriva nel 2016 quando prende il patentino da allenatore UEFA ed entra nel vero e proprio staff tecnico del papà in qualità di assistente. Ruolo poi ricoperto anche al Napoli, all’Everton e di nuovo sulla panchina del Real Madrid. In otto anni da vice, Davide Ancelotti ha messo assieme un palmares di tutto rispetto, nel quale spiccano ben 12 trofei, tra cui anche due Champions League, una Coppa Intercontinentale, una Coppa del Mondo, per club, due Liga spagnola e una Bundesliga tedesca. Di Davide, papà Carlo ha sempre tessuto ottime lodi. Non più tardi di qualche settimana fa, al podcast “Poretcast” – condotto da Giacomo Poretti, uno dei componenti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo – Ancelotti senior aveva detto: “Davide diventerà un bravo allenatore”. Ora sarà il campo a dire se la profezia di Carlo Ancelotti si avvererà.