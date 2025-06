Parla De Zerbi: “Luis Henrique ottimo per l'Inter. Il PSG? Sottovalutato da molti”

Roma, 12 giugno 2025 – È stato un De Zerbi senza freni quello che si è visto nel podcast “Supernova” di Alessandro Cattelan. Il tecnico bresciano ha parlato di tutto: da Luis Henrique (nuovo giocatore dell'Inter) alla finale proprio tra i nerazzurri e il PSG, soffermandosi infine sull'etichetta di “allenatore filosofo”. Con il Marsiglia, De Zerbi ha chiuso al secondo posto in campionato, che vale l'accesso alla prossima Champions League. Uno dei protagonisti della squadra è stato proprio Luis Henrique, esterno classe 2001 fresco di passaggio all'Inter. Il brasiliano ha chiuso la stagione con 35 presenze totali, condite da 9 gol e 10 assist. De Zerbi non ha dubbi: “Con me sarebbe stato un titolarissimo, ma purtroppo eravamo obbligati a fare una cessione del genere. È un giocatore forte, con forza fisica e qualità tecniche, poi è anche un bravo ragazzo. Con lui, con tutta la società, abbiamo fatto un buon lavoro”. Inoltre, De Zerbi ha voluto parlare anche della finale di Champions League, che ha visto il Paris Saint-Germain demolire l'Inter con un sonoro 5-0. Il tecnico bresciano ha più volte affrontato i parigini nella scorsa stagione ed è convinto che in Italia la squadra di Luis Enrique sia stata sottovalutata: “L'Italia, non l'Inter è stata presuntuosa. Non sapevano tante cose sul PSG: dal perché battessero il calcio d'inizio così a quanto arrivasse pronto Dembélé, che io ho incontrato diverse volte con il Marsiglia. Poi non conoscevano il talento di Desiré Doué, che è al livello di Yamal, così come Vitinha, che oggi è forse il centrocampista più forte del mondo. L'Inter è un grande club e Inzaghi è un allenatore molto bravo. I cinque gol di scarto non ci stanno, ma l'Italia non conosceva bene il Paris Saint-Germain”. De Zerbi ha affrontato anche il discorso sui giochisti – risultatisti, una diatriba che lo vede coinvolto in prima persona, dato che in Italia è spesso considerato come un “allenatore filosofo”: “Mi piacerebbe parlare con chi ha inventato questo dibattito, vorrei chiedergli: “Ma secondo te io per cosa lavoro? Per passare per stupido? Per partecipare?” Da sempre di dice che a me non interessa vincere e che non vivo per il risultato, ma la realtà è ben diversa: il risultato arriva alla fine di un percorso ed esistono tanti modi di giocare a calcio. Anche io mi arrabbio quando non vinco e sto male se perdo: questa divisione mi manda fuori di testa”.