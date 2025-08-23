De Zerbi, Rabiot (e la mamma), la rissa tra compagni. Il mister un condottiero vero: la trincea della dignità

Marsiglia, 23 agosto – Innovativo a oltranza con la sua visione del calcio, lontanissimo dai luoghi comuni anche a bocce ferme, quando i riflettori sul campo sono spenti. Roberto De Zerbi, cervello italiano in fuga, allenatore dell’Olympique Marsiglia, non ha mancato di mostrare la sua spiccata personalità dopo la rissa in spogliatoio fra Adrien Rabiot e Jonathan Rowe: segnatamente, due fra i due più forti giocatori alle sue direttive nell’OM. Un rapido consulto con la proprietà, poi la decisione, fortissima e agli antipodi rispetto a ogni volontà di compromesso: entrambi fuori rosa e sul mercato. Rien ne va plus. L’inglese era già destinato al Bologna, il manifesto del De Zerbi pensiero è arrivato invece nel liquidare il centrocampista ex Juve: “Non perdo la dignità”, la spiegazione del tecnico bresciano, che ha raccontato di quegli attimi da Far West nello spogliatoio, mentre un compagno dei due veniva rianimato dopo aver perso i sensi. “Le scuse di Rabiot sono arrivate, ma troppo tardi”, ha aggiunto il 46enne che si è rivelato al grande calcio con le brevi esperienze al Palermo e al Benevento, ma soprattutto poi con le tre stagioni alla guida del Sassuolo, portandolo per due volte nella top 10 finale di serie A. Ha risposto anche alla mamma di Rabiot, Véronique, che lo aveva accusato di tradimento e incoerenza, tirando in ballo il ‘precedente’ Greenwood, giocatore a cui era stata data una seconda possibilità. "Ha detto cose non vere”, la replica del tecnico. “Ho avuto più attenzione per suo figlio che per altri”.

Sarebbe stato certo più conveniente per lui minimizzare l’accaduto, per il quieto vivere e per mantenere alto il valore della rosa della squadra: ma è andato controcorrente, in maniera convinta. Il lombardo andato a insegnare oltreconfine è un allenatore che rifugge la banalità: rimane tra i pochi reduci a incentivare il dribbling, costi anche errori su errori. E’ talmente convinto delle proprie idee che non mancano duri confronti con la squadra, ma è il prezzo da pagare per cercare di andare oltre, di non perdersi nelle secche di un’infruttuosa normalità. Anche in Inghilterra, al Brighton, De Zerbi si era fatto apprezzare per la sua proposta di calcio. Ma, come detto, cìè ben altro. I tempi umanamente per lui più forti sono stati quelli sulla panchina dello Shakhtar Donetsk. La guerra in Ucraina scoppiò poco dopo il suo arrivo, e lui riuscì dapprima a ‘nascondere’ la squadra in un luogo sicuro, poi ad organizzare tra infinite difficoltà burocratiche l’espatrio di tutti. Da vero condottiero nelle tempeste, e non solo un semplice stratega della tattica. Quando il destino apparecchia vicende con aspetti non negoziabili, il tecnico lombardo cambia marcia. Il calcio, che pure è la sua passione più pura, può prendersi per un po’ lo sfondo. Anche per questo lo rimpiangiamo già, tra i nostri confini, dove latitano un po’ idee frizzanti nel pallone, e dove la soluzione di comodo quando il mare si agita trova sempre il modo di emergere.