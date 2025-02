Dea, blitz Maldini. E Zaniolo vede un futuro in Viola. Inter-Zalewski, intesa a un passo

L’Atalanta sblocca il valzer degli attaccanti che potrebbe infuocare questi ultimi tre giorni di mercato invernale. Con uno dei suoi blitz silenziosi la Dea ieri ha portato a Bergamo il talento emergente del 23enne Daniel Maldini, 10 gol in serie A in una carriera quinquennale con scudetto al Milan e poi tanta provincia, ma anche i primi due gettoni in nazionale a ottobre in Nations League. Il figlio d’arte è arrivato dal Monza per 13 milioni, metà dei quali vanno al Milan per una clausola fissata un anno prima, quando il terzo azzurro della dinastia dei Maldini approdò in Brianza. Dove è esploso, dopo aver faticato con Spezia e Empoli: 7 gol in un anno solare con i biancorossi.

Ora il salto di qualità all’Atalanta, con il maestro Gasperini plasmatore di talenti. Dentro Maldini (che troverà spazio in questo mese data l’assenza di Lookman) e fuori Nicolò Zaniolo su cui è piombata la Fiorentina: l’affare non è concluso, ma l’ex romanista, tre gol e tre assist in questa prima metà di stagione in cui ha faticato a ingranare, non è stato neppure convocato per il match odierno con il Torino. La Viola rileverà il prestito dal Galatasaray fino a giugno e il diritto di riscatto a 16 milioni (diventa obbligatorio dopo un certo utilizzo), garantendogli uno spazio che a Bergamo non avrebbe avuto.

Proprio la Fiorentina è al centro di quasi tutte le operazioni di questo finale di mercato. I gigliati, che hanno salutato Ikonè passato al Como e Kouamè diretto all’Empoli, ora cercano un altro attaccante per avere alternative realizzative al bomber Kean: il club di Commisso vorrebbe portare in riva all’Arno l’esperienza internazionale di Arnautovic, che però l’Inter non ha intenzione di lasciare partire. Ai toscani come alternativa offensiva, sempre dai milanesi, interesserebbe anche Correa, altro affare difficile. Per il centrocampo i viola trattano invece Fagioli con la Juventus, per colmare il vuoto in mezzo lasciato dall’indisponibilità di Bove, e intanto valutano l’uscita di Cristiano Biraghi, che vorrebbe andare al Napoli o all’Inter. Difficile un suo ritorno in nerazzurro perché il club milanese sulla fascia potrebbe piazzare la freccia Zalewski, che potrebbe approdare in nerazzurro con la formula del prestito con diritto di riscatto intorno ai 6-7 milioni. Il polacco è in scadenza, si lavora al rinnovo con la Roma, propedeutico all’affare con l’Inter.

Tornando alla Fiorentina i viola hanno girato l’argentino Nicolas Valentini in prestito secco al Verona, da cui potrebbero prendere il 21enne difensore Daniele Ghilardi, e per ora fanno muro per la cessione a 35 milioni del 19enne gioiello difensivo Comuzzo al Napoli. Servirà una nuova offerta rialzata dei partenopei, che però continuano a trattare, per rimpiazzare Kvaratskhelia, anche l’attaccante argentino Garnacho con lo United, per una cifra intorno ai 40 milioni. Un nome nuovo per l’attacco azzurro potrebbe essere quello del 28enne francese Allan Saint Maximin in uscita dal Fenerbahce. Molto attivo il Torino: dopo Elmas ecco l’arrivo del giovane talento Casadei, prelevato dal Chelsea per 13 milioni.