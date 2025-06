Debutto Milan e Inter a San Siro: Serie A inizia il 23-24 agosto

Le due milanesi debutteranno a San Siro nel weekend del 23-24 agosto, data d’inizio del campionato di serie A. Questo perché a gennaio San Siro sarà occupato per i Giochi olimpici invernali e dunque nerazzurri e rossoneri in quel periodo dovranno traslocare.

Si parte dunque con Milan-Cremonese e Inter-Torino (in giornate differenti). Poi per i nerazzurri alla terza giornata trasferta in casa Juve e all’ottava giornata la sfida col Napoli al Maradona. Il derby d’andata dopo dodici turni. Proprio coi partenopei inizierà il girone di ritorno dei nerazzurri, che si chiuderà con la trappola finale: alla 36esima l’Inter andrà all’Olimpico in casa della Lazio, l’ultima giornata invece sarà in casa del Bologna che tante amarezze ha riservato di recente.

Il Milan affronterà il Napoli alla quinta giornata e a ottobre sarà a Torino contro la Juventus. L’ad Giorgio Furlani vuole voltare pagina, come tutti i rossoneri: "A fine stagione avevamo detto che facevamo degli annunci, la settimana dopo la fine della stagione ne abbiamo fatti un paio. Siamo ripartiti. Stagione vecchia chiusa, si guarda avanti e dobbiamo fare molto molto meglio. La scelta di Allegri? È un vincente. Ha vinto 14 trofei in carriera. Più di lui nessuno, quindi meglio di così non si poteva".