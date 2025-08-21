Deloitte fa i conti al calcio: Premier da guadagni record, la Serie A insegue

Roma, 21 agosto 2025 – Un calcio che continua a crescere, ma senza la tendenza all’impennata che si era registrata negli anni precedenti. La società di consulenza Deloitte Sports Business Group, come ogni anno, sta preparando il report annuale che, fra qualche mese, darà delle indicazioni precise sullo stato di salute a livello economico del calcio mondiale. Emerse alcune indicazioni preliminari, si può già tracciare un primo bilancio circa i ricavi derivanti dal mondo del pallone.

A fare ancora la voce grossa sul mercato internazionale sono i Top 5 campionati europei che non solo rappresentano il bacino di massima espressione a livello tecnico, ma esprimono anche la propria supremazia in campo economico: è infatti di 21 miliardi di euro la cifra complessiva di ricavo di Premier League, Bundesliga, Liga, Serie A e Ligue 1. Una crescita minima, ma significativa nella stagione 24/25 rispetto al 4% in meno della stagione passata. Deloitte prevede una stabilizzazione delle cifre di ricavo per la stagione 26-27, rendendo necessario un rinnovamento per mantenere in ascesa il trend di ricavo dell’intero business calcistico.

Stringendo lo sguardo e concentrando l’attenzione sulla nostra Serie A, il ricavo totale dei venti club risulta essere di 2,9 miliardi di euro, valore totale in linea con la stagione precedente. Questo numero è frutto della somma fra i guadagni di natura commerciale, come sponsorizzazioni o merchandising, cresciuti rispetto all’anno passato con un incremento del 9%; ma anche di una riduzione dei guadagni relativi ai diritti televisivi, per effetto dei cammini meno fortunati (fatta eccezione per l’Inter) nelle competizioni europee; e infine dei 400 milioni di entrate di altra natura, sostanzialmente in linea con l’anno passato. Il primo punto, relativo all’area commerciale, stimola una riflessione circa l’importanza delle proprietà americane che, giocoforza, utilizzando un modello più simile a ciò che avviene oltreoceano per quanto riguarda l’attitudine e l’abilità nello stringere accordi di sponsorizzazione con partner commerciali extra-calcistici, a volte non ponendo la stessa attenzione nella gestione tecnica del club: esempio eclatante in tal senso, la pessima stagione del Milan sportivamente parlando, ma ottima dal punto di vista del bilancio commerciale.

Facendo un confronto con i guadagni della Premier League ci si rende conto, qualora ce ne fosse bisogno, del divario esorbitante che intercorre non solo con il nostro campionato, ma con tutti gli altri del panorama europeo: i 7,5 miliardi di ricavo del campionato inglese valgono la somma tra Liga spagnola e Bundesliga tedesca che si contendono il secondo posto di questa speciale classifica.