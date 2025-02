Delusione Lumezzane. Al Vicenza basta Rauti

LUMEZZANE (Brescia)Nonostante uno schieramento ancora una volta con diverse assenze, il Lumezzane lotta con generosità e cerca di frenare la rincorsa del Vicenza, ma deve arrendersi (1-0) alla voglia della squadra di Stefano Vecchi di continuare a lottare per la vetta del girone A di Serie C con il Padova. L’incontro al “Saleri“, che si rivela ancora una volta avaro di soddisfazioni per la formazione di Arnaldo Franzini, si chiude così con il successo di misura dei biancorossi, che lascia i valgobbini dodicesimi, ancora ad un punto di distanza dalla zona playoff.

Complici le opposte motivazioni delle due contendenti, la gara si apre su ritmi molto accesi. I rossoblù affrontano a testa alta la blasonata compagine veneta e le prime occasioni sono di Pannitteri e Tenkorang. Il Vicenza, però, fa valere la sua concretezza e al 20’ un duetto Ferrari-Zonta libera al tiro Rauti, che non sbaglia e trafigge Filigheddu. Gara in salita, dunque, per il Lumezzane, che tuttavia non demorde, anche se i biancorossi sfiorano il raddoppio con Ferrari, Costa e Della Morte. Il risultato non cambia e la ripresa si apre con un guizzo di Iori, che al 3’ impegna Confente. Il Vicenza, dal canto suo, non si limita a proteggere il prezioso vantaggio e chiama al lavoro ancora Filigheddu con Rauti e Carraro. Il punteggio non muta e i valgobbini possono continuare a sperare di raddrizzare la situazione. Mister Franzini inserisce anche Monachello e Ferro per uno schieramento sempre più offensivo, ma il triplice fischio dell’arbitro sancisce l’1-0 per i berici che costringerà il Lumezzane ad andare a cercare i desiderati punti play off nel delicato anticipo di venerdì sera in casa della Giana.

LUMEZZANE-L.R. VICENZA 0-1 (0-1)Marcatore: 20’ Rauti.