Dembelé, scatti da Pallone d’Oro . Gioia Gigio: rieletto miglior portiere

Nella serata in cui il suo Psg perde a Marsiglia 1-0 contro l’Olympique di De Zerbi, Ousmane Dembelé si prende il Pallone d’Oro. Premio abbastanza scontato, quello che si è meritato l’attaccante francese, che con Luis Enrique in panchina (eletto miglior tecnico) nella scorsa stagione ha cambiato ruolo e atteggiamento, diventando una prima punta devastante. La sua velocità non era mai stata in discussione, ma ora c’è anche la potenza in zona gol. Ed è arrivarta la Champions, anche grazie al suo atteggiamento feroce di pressing sui difensori avversari. Tutti lo ricordiamo con posa da scattista mentre Sommer rimetteva in gioco il pallone nella finale contro l’Inter. Secondo Lamin e Yamal, baby fenomeno del Barcellona. A occhio e croce, ha ancora una ventina d’anni per vincere quanti Palloni d’Oro vorrà.

Potevamo sognare con Donnarumma, e lo abbiamo fatto orgogliosamente per il Pallone d’Oro 2025. Che però non è finito nelle manone del portiere azzurro trionfatore in Champions con il Psg prima del grande strappo estivo e del passaggio al City. Gigio ha vissuto in ogni caso una serata indimenticabile vincendo il Premio Yashin di miglior portiere – seconda volta per lui, dopo il 2021 – e ha chiuso comunque tra i primi dieci nella classifica finale dei migliori calciatori del mondo: per come sta andando agli italiani quando si assegna il premio al Theatre du Chatelet a Parigi, non è poco. Anche perché dietro al nostro campione – forte per l’appunto del successo nella Grande Coppa – sono finite stelle conclamate: da Kane (13esimo) a Vinicius (16esimo), da Bellingham (23esimo) a Van Dijk (28esimo), senza contare Lautaro che ha chiusto la top 20. Donnarumma ha ricevuto lo ‘Yashin’ da Gullit, che si è rivolto a lui in milanese.

Chiaro che anche quest’anno, come sempre del resto, il criterio-guida per conferire il massimo riconoscimento individuale del pallone sia stato quello della vittoria di un trofeo ’pesante’: la Champions in primis, se è vero che nove giocatori del Paris erano tra i primi trenta della lista. E il piazzamento di Erling Haaland al 26esimo posto dice tutto.

Kenan Yildiz si è piazzato quinto nella classifica del Premio Kopa riservato al migliore giovane, con Yamal che ha spadroneggiato nella speciale lista. A Gyokeres, ora all’Arsenal, il ‘Müller’ riservato al migliore marcatore tra club e e nazionale. Con Sporting e Svezia, l’attaccante ha fatto segnare numeri da record nella passata stagione.

La fuoriclasse del Barcellona Aitana Bonmati ha vinto il Pallone d’Oro femminile per la terza volta consecutiva. Nell’ultima stagione la spagnola, classe 1998, ha vinto la Liga con i blaugrana. Inoltre con la sua nazionale è stata sconfitta in finale agli Europei dall’Inghilterra.