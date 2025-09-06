Derby ad alta tensione. L’Alcione suona la carica . Il Lumezzane deve rialzarsi

Voglia di riscatto in casa Alcione, che dopo il primo stop stagionale incassato nell’anticipo della scorsa settimana sul campo del Cittadella, punta al bottino pieno nella terza giornata del campionato di Serie C, Girone A. A far visita agli orange allo “Stadio Breda“ sarà il Lumezzane, formazione bresciana attualmente in grande difficoltà dopo un avvio da incubo. I rossoblù, reduci dall’eliminazione al primo turno dei playoff di Coppa Italia Serie C per mano dell’Inter U23, hanno iniziato il campionato con una pesantissima sconfitta per 5-0 a Vicenza, seguita dal ko interno contro la Pergolettese (2-3). Un avvio che ha già acceso l’allarme attorno alla panchina di mister Massimo Paci, il cui futuro potrebbe dipendere proprio dal match di domani.

La sensazione è che la rivoluzione estiva abbia lasciato più strascichi del previsto: via Tenkorang, Taugordeau, Tremolada e Pannitteri, trascinatori della scorsa stagione, dentro tanti volti nuovi che faticano a trovare la giusta alchimia, soprattutto in fase difensiva. A cercare di dare una svolta è arrivato Alfredo Donnarumma, attaccante esperto ufficializzato negli ultimi giorni di mercato: arriva in prestito dalla Ternana per rafforzare un reparto offensivo in difficoltà.

Al contrario, l’Alcione arriva alla sfida con tutt’altro spirito. Nonostante il ko di Cittadella, i ragazzi di Cusatis hanno mostrato buona tenuta mentale e un’identità di gioco ben definita, confermando la solidità che li aveva accompagnati già nei primi impegni ufficiali. A rendere il gruppo ancora più competitivo è arrivata la novità dell’ultimo giorno di mercato: il difensore classe 2004 Giorgeschi, in prestito dallo Spezia, che ha così commentato il suo arrivo in arancio: "Ho trovato un gruppo forte e ambizioso, pronto a lottare ogni domenica". Per il match di domani, l’infermeria è praticamente vuota e mister Cusatis può contare su un gruppo al completo.

Palombi, autentico punto di riferimento del reparto offensivo, ha pienamente recuperato e si candida per una maglia da titolare. A centrocampo, spazio ancora al collaudato trio Muroni-Galli-Lopes, tutti arrivati in estate ma già perfettamente assortiti, tanto da sembrare affiatati da anni. Sulla trequarti resta il solito ballottaggio tra Invernizzi e Pitou, con il francese favorito per partire dal primo minuto.

ALCIONE (4-3-1-2): Agazzi; Renault, Pirola, Ciappellano, Bertolotti; Muroni, Galli, Lopes; Pitou; Palombi, Zamparo. All. Cusatis.

LUMEZZANE (4-2-3-1): Fligheddu; Samuele, Pogliano, De Marino, Pagliari; Scanzi, Paghera; Rolando, Malotti, Iori; Donnarumma. All. Paci.