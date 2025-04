Derby bresciano di Serie C: FeralpiSalò sfida Lumezzane al Turina

Il derby bresciano di serie C si giocherà oggi alle 17.30 al Turina, tra FeralpiSalò e Lumezzane. Da una parte i gardesani, che vantano una tradizione favorevole contro i rossoblù, vogliono vincere per confermarsi la migliore terza dei tre gironi, mentre dall’altra i valgobbini, con soli tre punti di vantaggio sulla zona “calda“ della classifica, sono decisi a compiere l’impresa di sovvertire il pronostico per festeggiare la prima vittoria con Paci in panchina.

Dopo il pareggio nell’esordio col Caldiero, il tecnico valgobbino affronta il derby con fiducia: "Vogliamo fare bene e veniamo da una buona settimana di allenamento. In questo momento per noi è cruciale fare punti. Loro sono forti, ma siamo pronti ed abbiamo lo spirito giusto". Stesso intento, dalla propria parte, per mister Diana: "Non abbiamo ancora raggiunto il nostro obiettivo. Vogliamo continuare a fare bene e mettere in campo tutte le nostre qualità. Siamo decisi a far fruttare il nostro lavoro".

Probabili formazioni - FeralpiSalò (3-4-2-1): Rinaldi; Rizzo, Pasini, Luciani; Cabianca, De Francesco, Zennaro, Balestrero; Cavuoti, Di Molfetta; Crespi. All. Diana.Lumezzane (4-3-3): Carnelos; Piga, Pogliano, Pittino, Pagliari; Moscati, Taugourdeau, Malotti; Ferro, Baldini, Iori. All. Paci.

Luca Marinoni