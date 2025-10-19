Derby d’argento al Rigamonti Ceppi. Lecco e Brescia, big a confronto

Big match al Rigamonti Ceppi: in campo Lecco e Brescia alle 20.30. Partita di cartello: i padroni di casa, secondi a quota 21 punti, ricevono l’Union, terzo a quota 18. Una partita importantissima per tutte e due le squadre: il Lecco, vincendo, staccherebbe di 6 lunghezze la rivale e si confermerebbe sempre più come l’alternativa più credibile al super Vicenza capolista. Per la squadra di Diana un successo significherebbe andare a riacciuffare i rivali in seconda posizione e, soprattutto, una grande iniezione di fiducia.

Tutto esaurito o quasi. Nel Lecco assenti Furrer, il match winner in casa dell’AlbinoLeffe per una lussazione alla spalla sinistra, Voltan, lesione muscolare, e Davide Grassini che sta recuperando dopo il problema ad una clavicola. Rientra Rizzo, tornato dall’U20 svizzera, prima convocazione per Ndongue. In casa Brescia, invece, Diana non avrà a disposizione l’ex Guglielmotti, Pilati e Valente. La classifica dice Lecco leggermente favorito, ma guai a dirlo a Federico Valente (nella foto). "Non mi sono mai sentito tale, ma nemmeno sfavorito: ogni partita ha la sua storia. L’Union Brescia è una squadra molto ben preparata, con obiettivi importanti, con un’identità precisa. Daremo tutto quello che abbiamo per vincere: io scendo sempre in campo con questo obiettivo".

E ancora: "È una partita che si prepara da sola, mi aspetto una grande prova". Anche Diana è carico: "Partita molto importante, siamo alla decima di campionato e quindi faremo le prime valutazioni. Il Lecco è un’ottima squadra, sarà un bel test, mi auguro sia una bella sfida in un’atmosfera calda. È il momento di alzare l’asticella".

Lecco (3-4-1-2): Furlan; Battistini, Tanco, Romani; Mihali, Zanellato, Metlika, Kritta; Frigerio, Galeandro; Sipos. All. Valente. Union Brescia (3-5-2): Gori; Sorensen, Pasini, Rizzo; Armati, Mercati, Zennaro, Balestrero, De Maria; Di Molfetta, Maistrello. All. Diana.