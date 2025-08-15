Derby di Coppa, Stellone prepara la Vis:: "Siamo nuovi, serve tempo, ma ci teniamo"

"Affronteremo una Sambenedettese sostenuta da un ambiente caloroso, che proprio come noi, non vorrà fallire il derby d’esordio. Nella scorsa stagione loro hanno primeggiato in D e per affrontarli servirà scendere in campo con la formazione migliore. Considero la Coppa Italia un appuntamento importante perché vincere aiuta a vincere e superare il turno potrebbe creare ulteriore entusiasmo nell’ ambiente. Portarsi a casa questa partita così sentita dalla tifoseria fornirebbe l’opportunità più avanti di ruotare maggiormente la rosa e di sognare di emulare ciò che il Rimini ha fatto nella scorsa stagione (vincere il trofeo ndr)".

Ha già sete di vittoria Stellone alla prima conferenza stampa di stagione. La rosa però resta in evoluzione: "Rispetto alla scorsa stagione abbiamo cambiato molto, sostituendo undici calciatori (di cui almeno 5/6 titolari fissi) con giovani a cui dovremo dare il tempo necessario per crescere e assimilare i nostri concetti. Molti di loro fino allo scorso anno giocavano in Primavera e devono dunque crescere sotto tanti aspetti. Tuttavia ho buone sensazioni poiché nonostante il caldo siamo riusciti a lavorare con la giusta intensità. Abbiamo una rosa bella ampia, forse anche troppo. Mancano però ancora tre pedine, vicine alla firma: un attaccante, un esterno di centrocampo e un difensore. I giocatori acquistati fin qui sono comunque importanti, di prospettiva e sono certo che con il tempo potranno darci una grande mano perché sono tutti calciatori di qualità".

Ragazzi che potranno crescere sotto l’esperta mano del mister ancora a lungo: "Dopo aver chiuso lo scorso playoff con l’amaro in bocca, a causa di squalifiche e infortuni, ho ricevuto offerte anche da squadre di categorie superiori. Tuttavia le ho rifiutate poiché sono stato convinto dalla società a continuare con entusiasmo questo progetto Vis. Sono soddisfatto di aver prolungato fino al 2030 poiché convinto che in questi anni potremmo toglierci diverse soddisfazioni, magari il prima possibile".

Scelta poi ulteriormente spiegata: "Il presidente Bosco in modo lungimirante è riuscito in pochi anni a creare una società importante che si fonda oggi su base solide. Una società che ha programmi che non è facile trovare. Questo è molto importante, Bosco è un presidente competente di calcio e che sta facendo qualcosa di molto importante, un presidente da tenersi stretto. Aspettiamo tuttavia di capirne qualcosa in più sul discorso del centro sportivo, che come abbiamo visto tutti è già pronto ma, non so per quale motivo, ancora inaccessibile. Di squadre in Lega Pro con progetti così seri ce ne sono veramente poche. Sono dunque contento di essere qui e spero di poter tenerci stretto questo presidente che di calcio ne capisce veramente tanto".

Uno Stellone che però non si sbilancia sulle favorite del girone: "La Vis, nonostante che le aspettative dei suoi tifosi si siano inconsciamente alzate, sarà una squadra senza pressioni che dovrà raggiungere la quota salvezza il prima possibile. Jallow in questo ci darà una grande mano poiché è ciò che ci serviva in attacco: veloce, sa attacar bene gli spazi ed è corretto anche dal punto di vista caratteriale. A livello di nomi Arezzo, Perugia e Ascoli possono sembrare le squadre da battere ma ancora è troppo presto per capirlo poiché per farlo serviranno almeno dieci partite". Nella giornata di ieri intanto al rinnovo di Alessio Pozzi tra i pali fino al 2027 ha fatto seguito l’addio in definitiva di Cannavò direzione Venezia. Un giocatore quest’ultimo, che a Pesaro ha dato tanto specie nell’ultimo campionato della definitiva consacrazione.

Lorenzo Mazzanti