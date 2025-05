Derby nazionale Vis-Rimini: adrenalina e storia nei playoff promozione

Gli dei dell’olimpo pallonaro hanno versato brillantina fluorescente sul sorteggio, sillabando nelle celesti sfere di Sky i nomi di Vis e Rimini abbinate per il derby della fase nazionale. Uno scherzo del destino: 11 giugno 2000, playoff promozione Vis-Rimini 1-0; 10 e 14 maggio 2025 si replica con una doppia sfida a prova di coronarie. Non ne bastava una: due addirittura. Le unità mobili di chirurgia cardiovascolare sono già state allertate, e qua e là negli angoli del vecchio "Benelli" saranno piazzate bombole di ossigeno in caso di mancamenti. L’adrenalina scorre a fiumi. Non bastasse la rivalità, questo doppio confronto mette in palio una fetta della lettera B che ai riminesi magari è famigliare perché a quelle latitudini ci sono già stati, pur qualche anno fa ormai, mentre sponda pesarese stiamo parlando di una favola favolosa, dai contorni perfino erotici: nel parco di via Trometta (Pantano alta, ombelico del mondo biancorosso) qualcuno ha spennellato sul muro una scritta quasi impronunciabile ("Sognando la B a...rasato") che pare la naturale prosecuzione della canzone a sfondo erotico tanto in voga a cavallo tra gli anni ’80 e ’90 che invece è letteralmente improponibile ("Perchè la Vis è bella, m’infiamma...ecc. ecc.") che invece compariva in una panchina. Questa storia della rincorsa a qualcosa di ancora impalpabile, di indefinibile pur se definito da una lettera, la B appunto, sta diventando qualcosa di metafisicamente fisico, qualcosa che la gente inizia a sentirsi addosso e che provoca un benessere sportivamente mai percepito, insomma un frutto concreto della immaginazione. La quale non è mai mancata al popolo biancorosso abituato, nella sua ultrasecolare storia, a pane e acqua. Ora si aprono prospettive pruriginose. Ci si stropiccia gli occhi e ci si chiede se è vero: passati i primi due turni playoff e ora derby nazionale con Rimini? Sì, tutto vero e tutto troppo bello perché non duri.

