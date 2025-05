Derby playoff: Acf Foligno sfida Orvietana per un posto in serie D

FOLIGNO – E’ il giorno del derby playoff. L’Acf Foligno oggi sfida l’Orvietana. Un derby di livello tra due squadre rivelazione della stagione che vedono l’Acf Foligno un pochino avvantaggiata che, in virtù della migliore posizione di classifica, può contare su due risultati: la vittoria e il pareggio. "Un appuntamento che al di là di quello che sarà il risultato – ha spiegato alla vigilia Alessandro Manni – rappresenta un riconoscimento per quanto fatto dalla mia squadra e dall’Orvietana durante l’arco della stagione. Incontriamo la squadra che vanta una invidiabile condizione fisico-atletica che in quest’ultimo scorcio di campionato ha un ruolino di marcia da primato. Una Orvietana forte in ogni reparto, un undici scorbutico con individualità di grosso spessore. Merita il dovuto rispetto anche se l’Acf Foligno proverà a superare questo ostacolo. Proveremo a vincere, nel tentativo di andare avanti, non fosse altro per una questione di visibilità e gratificare ancora di più una stagione straordinaria che ha segnato un’altra pagina di storia di una società giovane che alla prima apparizione in serie D è riuscita ad andare al di là di ogni più rosea previsione". L’Acf Foligno che in occasione del derby odierno (fischio di inizio ore 16) deve prendere atto di alcune importanti defezioni: Tomassini e Pupo Posada, entrambi assenti anche contro il Poggibonsi.

ACF FOLIGNO: Tognetti, Santarelli, Grea, Schiaroli, Grassi, Panaioli, Ceccuzzi, Settimi, Khribech, Di Cato, Calderini.

ORVIETANA: Rossi, Paletta, Mauro, Ricci, Congiu, Berardi, Sforza, Simic, Panattoni, Caon, Coulibaly. A disp.: Forniconi, Moretti, Bologna, Esposito, Marchegiani, Darboe, Savshak, Proia, Martini . All.: Rizzolo.

Carlo Luccioni