Derby Rimini-Vis Pesaro: Cambiamenti in vista per la sfida al Benelli

"È inutile nascondersi dietro un dito, il pensiero a martedì c’è (ritorno della finale di Coppa Italia Serie C contro la Giana Erminio ndr) ma deve restare soltanto un pensiero perché prima c’è una gara molto importante sia per la nostra classifica che per i tifosi. Sappiamo che quello contro la Vis è un derby molto sentito ma qualche cambiamento ci sarà". Usa queste parole il mister riminese Antonio Buscè per descrivere la gara di oggi alle 15. Tuttavia se il modulo rimarrà sempre lo stesso, il 3-5-2 che scenderà in campo al Benelli dovrebbe prevedere un turnover esteso in tutti i reparti ma soprattutto in avanti. Se tra i pali l’esperto portiere titolare Simone Colombi, dopo aver smaltito uno stiramento alla coscia, dovrebbe riprendersi il suo posto, in difesa uno tra Gabriele Bellodi e Linas Megelaitis lascierà spazio al classe 2003 Tomas Lepri. In mediana saranno in due ad essere lasciati a riposo. A destra,la squalifica di Gianluca Longobardi darà l’opportunità a Luca Falbo di mettersi in mostra mentre Christian Langella, pilastro del centrocampo romagnolo,verrà sostituito da Mattia Fiorini . In attacco spazio alla coppia di riserva Gagliano-Ubaldi.

Cambieranno dunque gli uomini ma non lo spirito aggressivo.Il Rimini gioca come la Vis: attraverso una sistematica costruzione dal basso si ricerca la profondità. Un derby che si giocherà nel nome del progetto di prevenzione "Gioca d’Anticipo-Un Gol per la Salute", promosso dalla Vis Pesaro e dall’ Ast (azienda sanitaria territoriale) di Pesaro-Urbino. Una sorta di festa dello sport dunque, che prevederà la presenza di circa 300 riminesi e preannuncia grande spettacolo sia sul campo che sugli spalti. Due squadre che, abituate a giocarsela a viso aperto, vorranno impreziosire con un ulteriore gioia la loro fantastica stagione.

Lorenzo Mazzanti