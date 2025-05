Derby Vis Pesaro-Rimini: mille tifosi in trasferta per il match decisivo

Lo sbarco dei mille. Sono esattamente 1020 i tifosi che spingeranno oggi la Vis a Rimini. Il ritrovo è per le 17,15 nel parcheggio Mc Donald in direzione autostrada, partenza alle 17,45. Solo cinque i pullman allestiti, tutti gli altri si muoveranno in auto, "colpa" della finale di Coppa Italia concomitante finale Bologna-Milan con i tifosi emiliani che hanno "requisito" pullman fino alle Marche. "Coloriamo l’A14 di biancorosso" è lo slogan che invita tutti a partire con sciarpe e bandiere biancorosse. Ci saranno anche i tifosi della curva della Vuelle, tra gruppi infatti c’è grande stima reciproca. Da Arezzo (finale con il Rimini nel giugno del 2000) non si registrava un esodo del genere.

Precedenti. Quasi un secolo di derby, a partire dal primo datato 1939: Vis-Rimini 0-1. Quello che va in scena oggi al "Neri" è il numero 66 fra campionato e post campionato (spareggio di Arezzo e playoff in corso). Una sfida seconda per ricorrenza solo a quelle con il Fano. Il consuntivo dice 20 vittorie a 18 per i romagnoli, mentre i pareggi sono 27. Ultimo quello di tre giorni fa a Pesaro: una quasi vittoria vissina, vanificata dal gol di Lombardi nel primo minuto di recupero e dal rigore negato alla Vis due minuti dopo. L’ultima vittoria pesarese a Rimini, a rompere un lungo digiuno, è del novembre scorso: 0-1 firmato da un gol di Coppola sul finire del primo tempo, sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Al ritorno vendetta romagnola con l’1-2 del Benelli in rimonta (Ubaldi e Fiorini dopo il rigore di Di Paola). La Vis a Rimini ha vinto 5 volte, perso 14 e pareggiato 13. Prima della vittoria dell’andata, l’ultima volta era stata quella del 1992, in C2: 0-2 firmato Mosconi e Badalotti.

Il programma. Oggi (ore 20) si giocano le gare di ritorno del primo turno nazionale dei playoff: Torres-Atalanta (andata 1-7); Pescara-Catania (1-0); Feralpi-Crotone (1-3); Monopoli-Giana (1-3); Rimini-Vis Pesaro (1-1). In caso di parità nel doppio confronto passa la squadra testa di serie, ovvero quella che gioca il ritorno in casa. Alle cinque vincenti, nel secondo turno (18-21 maggio) si aggiungeranno le tre seconde Vicenza, Ternana e Cerignola. Domani sorteggio in diretta Sky (ore 12,30), sempre con il meccanismo delle teste di serie (le tre seconde più la migliore delle qualificate). Final four il 25 e 28 maggio (semifinali) e il 2 e 7 giugno (finale).