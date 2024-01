Desenzano, la marcia continua. Settimo risultato utile in fila. Con la Clivense basta l’1-0

DESENZANO DEL GARDA (Brescia)

Il Desenzano torna alla vittoria casalinga nel girone B di Serie D superando con un gol di Guarneri al 16’ la blasonata Clivense del fresco ex Brighenti. Un successo che rilancia le quotazioni della squadra di Contini nella serrata lotta per i playoff. Un’ambizione che non è riuscito a far crescere il Villa Valle, arresosi alla voglia di vincere del Piacenza, corsaro grazie alle reti di D’Agostino (al 4’ del primo tempo) e di Iob (al 25’ della ripresa), che hanno vanificato il provvisorio 1-1 di Mehic al 25’ della prima frazione.L.M.