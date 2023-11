Di misura (1-0). Pierantonio, basta Passeri. Olympia Thyrus al tappeto

PIERANTONIO

1

OLYMPIA THYRUS

0

PIERANTONIO: Zadrini, Pettinelli, Francioni, Cesarini, Allegrucci, Bei, Salis M., Polidori, Passeri, Aronni, Lanzi. A disp.: Falconi, Capati, Sannipoli, Scarlino, Piras, Piergentili, Gaggioli, Salis Y., Mortaro. All.: Bruni

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Mencarino, Mengoni, Giubilei, Federici, Poggi, Grassi, Lucidi, Agostini, Lugoni. A disp.: Pitaro, Scopertini, Siracusa, Filipponi, Nunzi, Mazzoni, Sugoni A., Sugoni Mat. All.: Sugoni Marco

Arbitro: Pannacci di Perugia (Benedetti-Baroni di Foligno) . Marcatore: 12’ pt Passeri.

Il Pierantonio non si ferma più e, dopo la bella vittoria contro il Città di Castello, vince anche al Marinelli superando 1-0 un’Olympia Thyrus che cede il passo e resta inchiodata all’ultimo posto, con 8 punti, insieme alla Nestor. La formazione di Bruni compie invece un altro bel balzo in avanti blindando il quarto posto a 8 lunghezze dall’Acf Foligno capolista. A decidere la gara è un ritrovato Pippo Passeri che dopo 12 minuti si fa trovare pronto per la stoccata che decide l’incontro.