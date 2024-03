Di misura. Tavernelle, ko amaro. Passa l’Olympia Thyrus

TAVERNELLE

0

OLYMPIA THYRUS

1

TAVERNELLE: De Marco, Antolini, Polpetta, Benda, Fiorucci, Cerboni, Andreoli, Arcioni, Graziani, Salvucci, Russo. A disp.: Cardinali, Orlandi, Mencarelli, Felici, Vitali, Ceccomori, Ceccarelli, Cacciamano, Posti. All.: Valentini

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Siracusa, Dita, Mengoni, Mencarino, Federici, Poggi, Grassi, Gesuele, Agostini, Sugoni N. A disp.: Pitaro, Cola, Bernardini, Filipponi M., Filipponi L., Sugoni A., Angeli, Vaccaro, Rako. All.: Sugoni M.

Arbitro: Ottaviani di Foligno (Chiara Trotta di Perugia-Angelucci di Foligno)

Marcatore: 42’ pt Gesuele.

NOTE: spettatori 150 circa. Espulso al 4’ st Arcioni (T) per somma di ammonizioni.

Sconfitta pesante per il Tavernelle che cede il passo all’Olympia Thyrus e adesso vede la zona playout ad una sola lunghezza. Vittoria d’oro invece per i ternani che rispondono ai successi delle inseguitrici e si portano a 4 punti dalla salvezza diretta. A decidere la sfida è la rete, sul finire del primo tempo, messa a segno da Gesuele. Nella ripresa il Tavernelle resta subito in dieci per l’espulsione di Arcioni.