Di Paolo avanza verso Ancona: Marconi potrebbe cedere la maggioranza

Di Paolo in, Marconi out: questo in sintesi quanto emerso nel corso della riunione lampo che hanno organizzato venerdì sera Robert Egidi, Antonio Recchi, Massimiliano Polci e Antonio Manciola (Marconi, assente per motivi di lavoro, tornerà oggi, ndr). Prende sempre più corpo dunque l’ingresso in società dell’imprenditore romano, che rileverebbe così la maggioranza delle quote. Due gli aspetti da tenere in considerazione: da un lato Marconi potrebbe rimanere come socio di minoranza, decidendo di garantire la sponsorizzazione senza più avere potere gestionale, dall’altro invece, mister Rays potrebbe anche uscire di scena. Questi sono gli scenari principali che si prefigurano dopo l’incontro di venerdì, ma è chiaro che ad avere l’ultima parola sarà lo stesso Marconi, che dovrà chiarire in maniera definitiva le sue intenzioni: tuttavia, la sua volontà, stando a quanto raccolto, sarebbe quella di farsi da parte, anche se rimane in piedi quella flebile percentuale per la quale possa invece decidere di rimanere con la quota di maggioranza. Tra lunedì e mercoledì si dovrebbero conoscere con maggiore esattezza i dettagli, ma già questa può essere considerata una significativa notizia, soprattutto alla luce dei rumors degli ultimi giorni in cui il quadro era poco chiaro. Va sempre tenuta in considerazione la cosiddetta "variabile Silvetti": qualora la situazione dovesse delinearsi una volta per tutte, alla luce di questo incontro, il primo cittadino non avrebbe più motivo di proseguire nella ricerca di un nuovo investitore e questo era lo scenario che Palazzo del Popolo voleva scongiurare. Tra i temi di cui si è discusso, anche quello relativo alla trasformazione della società in s.r.l., da avviare il prima possibile per permettere di pianificare il prima possibile la nuova stagione. Insomma, anche l’ala facente capo a Marconi, inizialmente restia, sembra aver aperto le porte all’ingresso di Alessandro Di Paolo: un segnale di apertura molto importante, che riporterebbe la quiete in casa Ancona dopo giorni molto movimentati. La situazione è tuttavia ancora in divenire ed è presto per poter dire se sia risolta o meno. Ma una cosa sembra certa: Di Paolo avanza a grandi passi verso Ancona. L’ingresso dell’imprenditore romano significherebbe a questo punto l’addio dei vari Guerini, Gadda, Bruniera e Ancarani. A tal proposito, lo stesso tecnico è tornato a parlare brevemente delle questioni societarie nel corso del suo ultimo intervento a "Radio Tua": "Non bisogna fare chissà cosa, ci vogliono solamente le persone giuste al posto giusto. Bisogna organizzarsi bene, perché l’organizzazione della società è alla base di tutto. I ragazzi si accorgono quando qualcosa manca, soprattutto in una piazza come questa. Qui ci vuole entusiasmo, un’altra annata come questa sarebbe improponibile". Gianmarco Minossi