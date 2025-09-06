Dimarco dipinge. Tonali in crescita. Sprinter Zaccagni

DONNARUMMA 6,5. Tocca il primo pallone al 51’, il secondo è una paratona sul 3-0 che evita pensieri.

DI LORENZO 6. Impacciato, vaga nella terra di nessuno, non sbaglia ma non incide.

BASTONI 6,5. Qualche duello rusticano, nel recupero la gioia del gol.

CALAFIORI 6,5. Prova a fare il regista aggiunto, senza fortuna. Meglio nel primo tempo.

DIMARCO 7. Comincia scarabocchiando, cresce diventando spina nel fianco.

POLITANO 6. Si sbatte senza incidere, manca la palla-gol più bella di testa a due metri dalla porta.

BARELLA 6,5. Kristal gli toglie l’aria, lui si lascia mettere sottovuoto, meglio nella ripresa.

TONALI 6,5. Cresce col passare dei minuti, anche se la diga avversaria non gli lascia spazio per scatenare i cavalli e quando passa c’è il portiere. Cala nel finale ed esce.

ZACCAGNI 7. L’Italia crea quasi sempre sulla sua fascia, un paio di accelerazioni brucianti da Beep-beep dei cartoni animati.

KEAN 7. L’impegno c’è, l’imprecisione gli toglie un bottino rotondo, tra due svirgolate e un palo che è un gol mangiato, ma con Retegui si intende a meraviglia.

RETEGUI 8. A Bergamo sembra quello dell’Atalanta, gladiatore e assistman non sempre ripagato dai compagni. Mette in porta di petto che Kean spedisce in orbita, in Arabia non ha perso l’abilità nelle sportellate, la doppietta è il giusto premio.

ALL. GATTUSO 7. Ordine, carattere e pazienza. Quello che serviva.

Voto squadra 7.

Cambiaso 6. Diligente, assist del 4-0. Raspadori 7. Entra e dà il pallone del 2-0 a Retegui, poi infila il 3-0. Orsolini 6. Prova una rovesciata, murato. Locatelli 6. Esposito sv.

d.r.