La tragedia di Diogo Jota. Gli esordi, il Liverpool e l’ultimo trionfo con il Portogallo in Nations League

Roma, 3 luglio 2025 - In un periodo in cui di norma i calciatori balzano agli onori delle cronache per i loro trasferimenti di mercato, una notizia tragica spezza la routine: Diogo Jota, attaccante del Liverpool, ha perso la vita in seguito a un incidente stradale avvenuto al chilometro 65 della strada A-52, nei pressi di Palacios de Sanabria, nella provincia di Zamora, in Spagna. Vano l'intervento dei soccorsi, chiamati prontamente dai testimoni degli ultimi istanti di vita del giocatore, che avrebbe perso il controllo della sua auto, finendo fuori strada prima che la stessa prendesse fuoco: coinvolto nel sinistro fatale anche il fratello André, di due anni più giovane e a sua volta calciatore professionista.

La carriera di Diogo Jota

E dire che l'estate del duttile portoghese, capace di ricoprire praticamente tutti i ruoli dell'attacco, si era aperta con il matrimonio con la sua Rute Cardoso: il sigillo di un amore di vecchia data dal quale erano nati già tre figli. Ancora prima, Jota aveva festeggiato prima la vittoria del campionato con il suo Liverpool e poi il trionfo ai rigori del Portogallo in finale di Nations League contro la Spagna. Un'estate magica, terminata tragicamente in un incidente che ha messo fine a una vita ma anche a una carriera cominciata nel Pacos de Ferreira nel 2014: la prima rete arriva nel maggio dell'anno dopo, facendo di Jota (all'epoca 18 anni, 9 mesi e 10 giorni) il più giovane realizzatore del club in massima serie lusitana. Il senso del gol non manca al classe '96, che nella stagione 2015-2016 segna ben 12 volte, attirandosi la stima dell'Atletico Madrid, che ne paga il cartellino 7 milioni. Subito dopo la firma, Jota viene girato in prestito al Porto con la formula del prestito con diritto di riscatto: al debutto da titolare, l'1 ottobre, mette subito a referto una tripletta contro il Nacional, per poi trovare la gioia (la prima in assoluto), a distanza di poche settimane, anche contro il Leicester City in Champions League. Nonostante una buona stagione, il Porto non fa scattare il diritto di riscatto e così l'estate seguente Jota torna all'Atletico Madrid, che a sua volta lo smista al Wolverhampton in prestito con diritto di riscatto e controriscatto a favore della società spagnola, con la quale di fatto non calcherà mai il rettangolo verde. Anche in questo caso l'esordio è vincente: gol al debutto in campionato contro il Middlesbrough, che a fine anno, festeggiato il ritorno in Premier League dopo una lunga attesa anche grazie a un bottino del portoghese di 17 reti in 44 presenze, esercita il diritto di riscatto per 14 milioni. Jota si conferma anche nel massimo campionato inglese, segnando una tripletta il 19 gennaio 2019 al Leicester City, praticamente la sua vittima preferita: dopo 11 anni un portoghese torna a firmare un hattrick in Premier League, e il precedente a riuscirci era un certo Cristiano Ronaldo.

Numeri e prestazioni che attirano le mire del Liverpool, che il 19 settembre 2020 lo acquista per 45 milioni. Tanto per cambiare, anche con i Reds il classe '96 debutta con gol, fissando il definitivo 3-1 contro l'Arsenal: la prima rete in Champions League arriva invece il 27 ottobre, contro il Midtjylland, e per il Liverpool sarà un gol storico, il numero 10.000 di sempre. Pochi giorni dopo, il 3 novembre, Jota trova la sua quinta tripletta in carriera e a farne le spese è l'Atalanta, travolta 5-0 dalla squadra di Jurgen Klopp, l'allenatore che più di tutti (insieme a Nuno Espirito Santo ai tempi del Wolverhampton) ha valorizzato l'estro del classe '96. Poi un infortunio al menisco a gennaio lo costringerà a uno stop di 7 mesi: nonostante tutto, la prima stagione con i Reds, prima di perdere gradualmente terreno nelle gerarchie iniziali, si chiude con ben 13 reti in 30 presenze. Con la maglia del Liverpool, club con il quale sarebbe stato legato ancora fino al 30 giugno 2027, il jolly lusitano vince tantissimo tra FA Cup, Carabao Cup e anche la recentissima Premier League.

Il bottino finale con i Reds recita 65 gol e 26 assist in 182 presenze, ma in totale, per una carriera purtroppo interrottasi oggi prematuramente, i numeri parlano di 136 reti e 66 assist in 398 apparizioni in campo, quasi tutte da uomo decisivo.

La nazionale

Non solo i club: seppur sotto l'ombra spesso fin troppo impegnativa del solito Ronaldo, Jota è stato un tassello importante anche del Portogallo, con la cui Nazionale maggiore ha debuttato il 14 novembre 2019, giorno del 6-0 rifilato alla Lituania. La prima rete arriva il 5 settembre 2020, nella gara valida per la prima giornata di Nations League contro la Croazia: la partita finirà 4-1, ma il gol di Jota valse il momentaneo 2-0. Proprio questo torneo si rivelerà la carta felice dei lusitani e di Jota, che ne festeggia la vittoria due volte: al termine della stagione 2018-2019, battendo l'Olanda per 1-0, e il mese scorso, ai rigori contro la Spagna. Una delle ultime gioie prima del drammatico incidente di oggi che ha sconvolto tutto il mondo del calcio, che piange la scomparsa di un interprete brillante, seppur forse non sempre con il ruolo da protagonista che avrebbe meritato. Ala sinistra (il suo ruolo preferito, per rientrare sul piede forte), ala destra ma anche punta centrale: Jota, velocità e tecnica individuale, ma anche un buon colpo di testa nonostante una statura non altissima (178 centimetri), in passato ha anche sfiorato l'approdo in Serie A. Niente da fare, e da oggi senza più la possibilità di cambiare il corso degli eventi.