La diretta del sorteggio di Champions League 2025-2026 minuto per minuto: i gironi live
In lizza per l'Italia quattro squadre: l'Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda e il Napoli in terza. Domani i sorteggi di Europa League e Conference. Stasera in campo la Fiorentina per il ritorno dei play off
Roma, 28 agosto 2025 – L’attesa è finita per gli appassionati del calcio. Alle 18, in diretta e in chiaro su Tv8, inizia il sorteggio di Uefa Champions League, con gli accoppiamenti della fase campionato della massima competizione europea per club.
Confermata la formula della scorsa stagione con un girone unico composto da 36 squadre, suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente Uefa. In lizza per l'Italia ci sono quattro squadre, con l'Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda, il Napoli in terza. Ogni compagine dovrà affrontare otto partite (per ogni fascia saranno due le avversarie sorteggiate): quattro in casa, altrettante in trasferta.
Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre – dalla nona alla 24esima posizione – giocheranno il turno dei Play-off. Le ultime 12 saranno, invece, eliminate. La finale il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.
Segui la diretta
Il cammino del Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Bruges, Arsenal, Olimpiakos, Sporting Lisbona, Pafos e Copenhagen.
Il Copenhagen affronterà Borussia Dortmund, Barcellona, Leverkusen, Villareal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty e Qarabag.
Contro chi giocherà il Pafos: Bayern Monaco, Chelsea, Villareal, Juventus, Slavia Praga, Olimpiakos, Monaco e Kairat Almaty.
Chi incontrerà l’Union Sg: Inter, Bayern Monaco, Atalanta, Atletico Madrid, Marsiglia, Psv, Newcastle e Galatasaray.
Newcastle: Barcellona, Psg, Benfica, Leverkusen, Psv, Marsiglia, Atletico Bilbao e Union Sg.
Le rivali del Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Francoforte, Bodo, Ajax, Union Sg, Monaco.
Il cammino del Monaco: City, Real Madrid, Juventus, Bruges, Tottenham, Bodo, Galatasaray
Le avversarie del Qarabag: Chelsea, Liverpool, Francoforte, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhagen e Atletico Madrid.
Le avversarie del Napoli: Chelsea, Manchester City, Francoforte, Benfica, Sporting, Psv, Qarabag e Copenhagen,.
Il Psv incontrerà Bayern Monaco, Liverpool, Altletico Madrid, Leverkusen, Napoli, Olimpiakos, Unions Sg e Newcastle.
Slavia Praga: Barcellona, Inter, Atalanta, Bodo, Tottenham, Atletico Madrid e Pafos.
Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villareal, Olimpakos, Marsiglia, Galatasaray e Qarabag
I greci dell'Olimpiakos pescano Real Madrid, Barcellona, Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos e Kairat Almaty.
Lo Sporting Lisbona incontrerà Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juvents, Marsiglia, Napoli, Kairat Almaty e Atletico Bilbao.
Il Bodo giocherà con City, Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Monaco e Galatasaray
Il Tottenham si ritoverà di fronte: Dortmund, Psg, Villareal, Francoforte, Slavia Praga, Bodo, Copenhagen. Un cammino di certo non difficile.
Il Marsiglia di De Zerbi: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting, Newcastle e Union Sg.
Il Francoforte affronterà Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray e Qarabag.
Le rivali del Vilareal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen e Pafos
La Juventus ritrova Pogba: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting, Bodo, Pafos e Monaco.
L'Eintracht: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Bilbao, Tottenham, Napoli, Galatasaray e Qarabag.
Il Bruges affronterà Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting, Monaco e Kairat Almaty.
Il Benfica dovrà affrontare: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag e Newcastle.
Atalanta: Chelsea, Psg, Bruges, Francoforte, Slavia, Marsiglia, Atletico Bilbao e Union Sg.
Leverkusen: Psg, City, Villareal, Benfica, Psv, Olimpiakos, Newcastle e Copenhagen.
Il Paris Saint Germain incontrerà Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Atletico Bilbao.
Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Leverkusen, Villareal, Napoli, Bodo, Galatasary e Monaco.
Il Barcellona: Psg, Chelsea, Francoforte, Bruges, OlimpiaKos, Slavia Praga, Copenhagen e Newcastle.
Il Liverpool avrà Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, Psv, Marsiglia, Qarabag e il Galatasaray.
Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villareal, Juventus, Bodo, Tottenham, Atletico Madrid e Copenhagen.
L'Inter incontrerà: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia, Ajax, Kairat Almaty a Union Sg.
Il Real Madrid incontrerà: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsiglia Olimpiakos, Monavo e Kairat Almaty.
Il Chelsea incontrerà Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Qarabag
La prima estratta è il Bayern Monaco, ecco gli accoppiamenti: Chelsea, Psg, Bruges, Arsenal, Sporting, Psv, Unions Sg, Pafos.
Le fasce: Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona.
Il 16, 17 e 18 settembre si giocherà la prima giornata di Champions League.
Kakà sul palco insieme a Ibrahimovic per i sorteggi. "Se avessimo giocato insieme, ci sarebbero stati il buono e il cattivo. Scegliete voi chi sarebbe stato chi" scherza Ibrahimovic.
A Zlatan Ibrahimovic va il Premio del Presidente conferito da Aleksander Čeferin.
La trasferta più lontana dall'Italia è quella ad Almaty, in Kazakistan. Se una squadra del Belpaese dovesse incontrare il Kairat Almaty, dovrebbe percorrere circa 7.000 chilometri per raggiungere questa città. Almaty è la location più a est d'Europa in questa Champions.
Ricardo Kakà ambassador ufficial della Champions League 2025-2026.
Da quest'anno, e anche per le prossime edizioni, la finale di Champions League si giocherà alle 18. La deciso della Uefa è arrivata, probabilmente, tanto per questioni di messa in onda televisiva quanto anche per ordine pubblico.
Alle 20 è in programma anche il ritorno del play-off di Conference League tra Fiorentina e gli ucraini del Polissya. Si gioca allo stadio Artemio Franchi, i viola partono dal rassicurante vantaggio per 3-0 maturato nella partita di andata, grazie all'autorete di Kudryk e ai gol di Gosens e Gudmundsson. Sempre questa sera, si definiranno le squadre partecipanti alla prossima Europa League con il ritorno dell'ultimo turno preliminare. Sia per la Conference, sia per l'Europa League, il sorteggio è in programma domani venerdì 29 agosto alle ore 13, sempre a Monte Carlo.
Oggi alle 18, in diretta e in chiaro su Tv8, il sorteggio di Uefa Champions League, in programma a Montecarlo per conoscere gli accoppiamenti delle squadre. In corsa per l'Italia ci sono quattro squadre: Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda e Napoli in terza. E c'è già una data per la finale: il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.
Continua a leggere tutte le notizie di sport su