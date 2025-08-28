15:23

Stasera la Fiorentina

Alle 20 è in programma anche il ritorno del play-off di Conference League tra Fiorentina e gli ucraini del Polissya. Si gioca allo stadio Artemio Franchi, i viola partono dal rassicurante vantaggio per 3-0 maturato nella partita di andata, grazie all'autorete di Kudryk e ai gol di Gosens e Gudmundsson. Sempre questa sera, si definiranno le squadre partecipanti alla prossima Europa League con il ritorno dell'ultimo turno preliminare. Sia per la Conference, sia per l'Europa League, il sorteggio è in programma domani venerdì 29 agosto alle ore 13, sempre a Monte Carlo.