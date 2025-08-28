Acquista il giornale
La diretta del sorteggio di Champions League 2025-2026 minuto per minuto: i gironi live

In lizza per l'Italia quattro squadre: l'Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda e il Napoli in terza. Domani i sorteggi di Europa League e Conference. Stasera in campo la Fiorentina per il ritorno dei play off

di Redazione Sport
28 agosto 2025
Per approfondire:
Roma, 28 agosto 2025 – L’attesa è finita per gli appassionati del calcio. Alle 18, in diretta e in chiaro su Tv8, inizia il sorteggio di Uefa Champions League, con gli accoppiamenti della fase campionato della massima competizione europea per club.

Confermata la formula della scorsa stagione con un girone unico composto da 36 squadre, suddivise in quattro fasce a seconda del coefficiente Uefa. In lizza per l'Italia ci sono quattro squadre, con l'Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda, il Napoli in terza. Ogni compagine dovrà affrontare otto partite (per ogni fascia saranno due le avversarie sorteggiate): quattro in casa, altrettante in trasferta. 

Le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale, mentre le squadre – dalla nona alla 24esima posizione – giocheranno il turno dei Play-off. Le ultime 12 saranno, invece, eliminate. La finale il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

Segui la diretta

17:12
Il cammino del Kairat Almaty

Il cammino del Kairat Almaty: Real Madrid, Inter, Bruges, Arsenal, Olimpiakos, Sporting Lisbona, Pafos e Copenhagen.

17:11
Le avversarie del Copenhagen

Il Copenhagen affronterà Borussia Dortmund, Barcellona, Leverkusen, Villareal, Napoli, Tottenham, Kairat Almaty e Qarabag.

17:10
Il percorso del Pafos

Contro chi giocherà il Pafos: Bayern Monaco, Chelsea, Villareal, Juventus, Slavia Praga, Olimpiakos, Monaco e Kairat Almaty.

17:09
Le rivali dell'Union Sg

Chi incontrerà l’Union Sg: Inter, Bayern Monaco, Atalanta, Atletico Madrid, Marsiglia, Psv, Newcastle e Galatasaray. 

17:08
Le avversarie del Newcastle

Newcastle: Barcellona, Psg, Benfica, Leverkusen, Psv, Marsiglia, Atletico Bilbao e Union Sg.

17:04
Il cammino del Galatasaray

Le rivali del Galatasaray: Liverpool, Manchester City, Atletico Madrid, Francoforte, Bodo, Ajax, Union Sg, Monaco.

17:04
Il Monaco: le avversarie

Il cammino del Monaco: City, Real Madrid, Juventus, Bruges, Tottenham, Bodo, Galatasaray

17:01
Le rivali del Qarabag

Le avversarie del Qarabag: Chelsea, Liverpool, Francoforte, Benfica, Ajax, Napoli, Copenhagen e Atletico Madrid.

16:59
Il cammino del Napoli

Le avversarie del Napoli: Chelsea, Manchester City, Francoforte, Benfica, Sporting, Psv, Qarabag e Copenhagen,.

16:59
Il girone del Psv

Il Psv incontrerà Bayern Monaco, Liverpool, Altletico Madrid, Leverkusen, Napoli, Olimpiakos, Unions Sg e Newcastle.

16:58
Le rivali dello Slavia Praga

Slavia Praga: Barcellona, Inter, Atalanta, Bodo, Tottenham, Atletico Madrid e Pafos.

16:57
Con chi gioca l'Ajax

Ajax: Inter, Chelsea, Benfica, Villareal, Olimpakos, Marsiglia, Galatasaray e Qarabag

16:57
I greci dell'Olimpiakos: chi trovano

I greci dell'Olimpiakos pescano Real Madrid, Barcellona, Leverkusen, Arsenal, Psv, Ajax, Pafos e Kairat Almaty.

16:56
Lo Sporting Lisbona: le rivali

Lo Sporting Lisbona incontrerà Psg, Bayern Monaco, Bruges, Juvents, Marsiglia, Napoli, Kairat Almaty e Atletico Bilbao. 

16:55
Le avversarie del Bodo

Il Bodo giocherà con City, Dortmund, Juventus, Atletico Madrid, Tottenham, Slavia Praga, Monaco e Galatasaray

16:54
La fortuna del Tottenham

Il Tottenham si ritoverà di fronte: Dortmund, Psg, Villareal, Francoforte, Slavia Praga, Bodo, Copenhagen. Un cammino di certo non difficile.

16:53
Il Marsiglia di De Zerbi: chi affronterà?

Il Marsiglia di De Zerbi: Liverpool, Real Madrid, Atalanta, Bruges, Ajax, Sporting, Newcastle e Union Sg.

16:50
Le rivali del Francoforte

Il Francoforte affronterà Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Madrid, Tottenham, Napoli, Galatasaray e Qarabag.

16:49
Le rivali del Villareal

Le rivali del Vilareal: Manchester City, Borussia Dortmund, Juventus, Leverkusen, Ajax, Tottenham, Copenhagen e Pafos

16:48
La Juventus ritrova Pogba

La Juventus ritrova Pogba: Dortmund, Real Madrid, Benfica, Villareal, Sporting, Bodo, Pafos e Monaco.

16:47
Eintracht: le partite

L'Eintracht: Liverpool, Barcellona, Atalanta, Atletico Bilbao, Tottenham, Napoli, Galatasaray e Qarabag.

16:46
Chi incontra il Bruges

Il Bruges affronterà Barcellona, Bayern Monaco, Arsenal, Atalanta, Marsiglia, Sporting, Monaco e Kairat Almaty.

16:45
Le avversarie del Benfica

Il Benfica dovrà affrontare: Real Madrid, Chelsea, Leverkusen, Juventus, Napoli, Ajax, Qarabag e Newcastle.

16:44
Chi incontrerà l'Atalanta

Atalanta: Chelsea, Psg, Bruges, Francoforte, Slavia, Marsiglia, Atletico Bilbao e Union Sg.

16:43
Le avversarie del Leverkusen

Leverkusen: Psg, City, Villareal, Benfica, Psv, Olimpiakos, Newcastle e Copenhagen.

16:40
Le avversarie del Paris Saint Germain

Il Paris Saint Germain incontrerà Bayern Monaco, Barcellona, Atalanta, Leverkusen, Tottenham, Sporting, Newcastle e Atletico Bilbao.

16:38
Le rivali del Manchester City

Manchester City: Borussia Dortmund, Real Madrid, Bayern Leverkusen, Villareal, Napoli, Bodo, Galatasary e Monaco.

16:37
Le rivali del Barcellona

Il Barcellona: Psg, Chelsea, Francoforte, Bruges, OlimpiaKos, Slavia Praga, Copenhagen e Newcastle.

16:36
Il Liverpool: chi incontrerà

Il Liverpool avrà Real Madrid, Inter, Atletico Madrid, Frankfurt, Psv, Marsiglia, Qarabag e il Galatasaray.

16:35
Le rivali del Borussia Dortmund

Borussia Dortmund: Inter, Manchester City, Villareal, Juventus, Bodo, Tottenham, Atletico Madrid e Copenhagen.

16:34
Chi incontrerà l'Inter

L'Inter incontrerà: Liverpool, Borussia Dortmund, Arsenal, Atletico Madrid, Slavia, Ajax, Kairat Almaty a Union Sg.

16:33
Le avversarie del Real Madrid

Il Real Madrid incontrerà: Manchester City, Liverpool, Juventus, Benfica, Marsiglia Olimpiakos, Monavo e Kairat Almaty.

16:32
Le avversarie del Chelsea

Il Chelsea incontrerà Barcellona, Bayern Monaco, Benfica, Atalanta, Ajax, Napoli, Pafos e Qarabag

16:30
Primo sorteggio: le avversarie del Bayern Monaco

La prima estratta è il Bayern Monaco, ecco gli accoppiamenti: Chelsea, Psg, Bruges, Arsenal, Sporting, Psv, Unions Sg, Pafos.

16:29
Quali sono le squadre di prima fascia

Le fasce: Psg, Real Madrid, Manchester City, Bayern Monaco, Liverpool, Inter, Chelsea, Borussia Dortmund e Barcellona.

16:27
La prima giornata di Champions

Il 16, 17 e 18 settembre si giocherà la prima giornata di Champions League.

16:24
Kakà e Ibrahimovic sul palco per i sorteggi

Kakà sul palco insieme a Ibrahimovic per i sorteggi. "Se avessimo giocato insieme, ci sarebbero stati il buono e il cattivo. Scegliete voi chi sarebbe stato chi" scherza Ibrahimovic.

16:20
Ibrahimovic premiato da Čeferin

A Zlatan Ibrahimovic va il Premio del Presidente conferito da Aleksander Čeferin.

MONACO SOCCER
epa12330313 UEFA President Aleksander Ceferin (L) awards former Swedish international Zlatan Ibrahimovic with the President's Award 2025 during the UEFA Champions League league phase draw at the Grimaldi Forum in Monaco, 28 August 2025. EPA/MOHAMMED BADRA
16:17
La trasferta più lontana

La trasferta più lontana dall'Italia è quella ad Almaty, in Kazakistan. Se una squadra del Belpaese dovesse incontrare il Kairat Almaty, dovrebbe percorrere circa 7.000 chilometri per raggiungere questa città. Almaty è la location più a est d'Europa in questa Champions.

16:15
Kakà ambassador

Ricardo Kakà ambassador ufficial della Champions League 2025-2026.

 

15:56
La finale si giocherà alle 18

Da quest'anno, e anche per le prossime edizioni, la finale di Champions League si giocherà alle 18. La deciso della Uefa è arrivata, probabilmente, tanto per questioni di messa in onda televisiva quanto anche per ordine pubblico.

15:23
Stasera la Fiorentina

 

Alle 20 è in programma anche il ritorno del play-off di Conference League tra Fiorentina e gli ucraini del Polissya. Si gioca allo stadio Artemio Franchi, i viola partono dal rassicurante vantaggio per 3-0 maturato nella partita di andata, grazie all'autorete di Kudryk e ai gol di Gosens e Gudmundsson. Sempre questa sera, si definiranno le squadre partecipanti alla prossima Europa League con il ritorno dell'ultimo turno preliminare. Sia per la Conference, sia per l'Europa League, il sorteggio è in programma domani venerdì 29 agosto alle ore 13, sempre a Monte Carlo. 

15:22
Champions, alle 18 il sorteggio

Oggi alle 18, in diretta e in chiaro su Tv8, il sorteggio di Uefa Champions League, in programma a Montecarlo per conoscere gli accoppiamenti delle squadre. In corsa per l'Italia ci sono quattro squadre: Inter in prima fascia, Juve e Atalanta in seconda e Napoli in terza. E c'è già una data per la finale: il 30 maggio alla Puskas Arena di Budapest.

