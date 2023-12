DIRITTI TV, pER 4 ANNI. Premier, accordo da 7,8 miliardi

Accordo record per la Premier League sui diritti tv nazionali: Sky e Tnt potranno trasmettere 270 gare a stagione per complessivi 7,8 miliardi di euro in quattro stagione. L’intesa – che prevede fra le altre cose gli highlights per la Bbc – sarà valida dal campionato 2025-26 e viene annunciata dalla massima lega del calcio inglese (nella foto Erling Haaland) come “il più importante contratto di sempre a livello di diritti tv sportivi firmato nel Regno Unito”. Si tratta di cifre doppie rispetto a quelle spuntate con l’ultimo accordo per i diritti tv in Italia.

Confermato in Premier anche il “blackout” per le gare del sabato pomeriggio con calcio d’inizio alle 16 mentre potrà essere trasmessa la partita della domenica alle 15.