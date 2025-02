Disastri di Coppa. Juve leggera e insostenibile

E così Thiago Motta si iscrive alla sterminata lista degli umani privi di bacchetta magica. "E’ stato vergognoso, ho grandi responsabilità", il sunto dello sfogo-confessione seguito alla disfatta di Coppa Italia della sua Juve contro un Empoli dimezzato: un disastro che fa il paio con la mesta uscita di scena in Champions contro il Psv. A una Signora disorientata, dalle prestazioni a volte incomprensibii oltre che ingiustificabili, non resta ora che raggiungere il quarto posto in campionato per salvare, ma nemmeno del tutto, la stagione. L’ultimo Allegri, con un trofeo conquistato, avrà comunque fatto meglio.

Agguantare il pass Champions vale 60 milioni, puro ossigeno quando miri solo alle vette. Quant’è dura riconquistare una legittima grandeur dopo l’ennesima infornata di sogni estivi. Ma una rivoluzione tanto radicale tra campo e panchina non poteva produrre nell’immediato qualcosa di molto diverso dal desolante grigiore attuale. Servono pazienza, coerenza, continuità. Il club più scudettato d’Italia dovrebbe evitare di strapagare fenomeni solo sulla carta – da giugno sono stati spesi 193 milioni sul mercato – e avere il coraggio di non abiurare l’ennesimo piano. Motta (tecnico cerebrale, forse troppo: il gruppo lo segue?) merita una seconda chance. Per Giuntoli, l’allenatore non è in discussione. Intanto, alza la voce una schiera di tifosi inattesa, quella di chi rimpiange Allegri. Che balorda nostalgia.