Djimsiti, Asllani e Berisha. A Dortmund è quasi derby

Se non è derby poco ci manca. Italia e Albania, due popoli che si guardano da una parte all’altra del mare hanno in comune molto più di quanto non si pensi. Sì, perché c’è tantissima ’italia’ nella nazionale delle aquile, nessuna squadra ha così tanti giocatori provenienti dai nostri campionati.

Nella compagine comprende Djimsiti (Atalanta), Ismajli (Empoli), Etrit Berisha (Empoli), Hysaj (Lazio), Asllani (Inter, nella foto), Bajrami (Sassuolo), Kumbulla (Sassuolo), Ramadani (Lecce), Medon Berisha (Lecce), Kastrati (Cittadella).

E a Dortmund arriveranno decine di migliaia di tifosi (cinquantamila secondo le previsioni), tale è la diffusione del popolo albanese in tutta europa, una gente che però tiene molto alle sue origini e ha un forte spirito patriottico. Il primo ministro Edi Rama ha addirittura sospeso i lavori del parlamento nazionale per dieci giorni, consentendo così a oltre 100, tra ministri e parlamentari, di assistere alle partite della nazionale, inserita nel Gruppo B, contro Italia, Spagna e Croazia.

Per qualcuno forse l’aver giocato in Italia può essere un vantaggio, ma Djimsiti ha l’esperienza per riconoscere la difficoltà del raggruppamento: "Ci aspettano tre partite difficili, ma la prima è particolarmente importante, perché il risultato può cambiare l’esito della fase a gironi". Un cenno anche per Gianluca Scamacca, compagno di squadra in maglia atalantina: "Lo conosco molto bene, da un anno ci alleniamo insieme ogni giorno, ma non abbiamo parlato di questa partita, abbiamo festeggiato insieme l’Europa League, quel che conta, però, è Italia-Albania, non Djimsiti-Scamacca. Come ho detto può essere importante conoscere contro chi giochi, ma sappiamo che una Nazionale come l’Italia gioca sempre per vincere il trofeo".