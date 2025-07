Domani seconda giornata per le azzurre all’Europeo. Salvai punta il Portogallo: "Porta bene»

Domani contro il Portogallo vale per il passaggio del turno, ma anche per qualcosa di molto diverso. L’Italia femminile che ha vinto la prima partita del suo Europeo contro il Belgio arriva alla partità verità del girone con buona fiducia, più delle lusitane che hanno subito cinque reti dalla Spagna al debutto. Domani le iberiche potrbbero eliminare dalla corsa il Belgio alle ore 18, nella seconda giornata del Gruppo B che si completerà a Ginevra dove dalle 21 (Rai 2) le azzurre cercano il pass per i quarti di finale che mancano dal 2013. "Dobbiamo essere brave a resettare e a pensare esclusivamente al Portogallo – ha dichiarato Cecilia Salvai ai microfoni di Vivo Azzurro TV – vogliamo ripeterci e per riuscirci dovremo rimanere concentrate solo sui prossimi 90 minuti. Il primo obiettivo sarà quello di non fare arrivare palloni al nostro portiere".

La difesa è stata un punto di forza contro il Belgio: "Non credo che rivedremo un primo tempo come a Sion – ha aggiunto Salvai – partiremo meno contratte e cercheremo fin da subito di mettere la partita sui binari giusti e renderci molto più pericolose sfruttando meglio le nostre caratteristiche offensive". Contro il Portogallo l’8 giugno 2018 la Salvai trovò il primo dei suoi tre centri in azzurro: "quando mi troverò nell’area avversaria proverò a scordarmi di essere un difensore...".