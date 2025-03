Domani sera il posticipo all’allianz. La Juventus ritrova Kalulu col Verona. E i tifosi preparano la contestazione

Thiago Motta può sorridere, la Juventus recupera Pierre Kalulu. Il difensore ha ripreso a lavorare insieme al resto dei compagni ed è arruolabile in vista del posticipo di domani all’Allianz Stadium contro l’Hellas Verona. Il francese era fermo ai box dallo scorso 29 gennaio per un problema ai tendini. Intanto attraverso una nota pubblicata sui social la tifoseria bianconera annuncia per domani sera la contestazione a squadra e società: "Siamo stanchi di tutti".