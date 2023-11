Domani sera il posticipo del girone B alle 20.45. Recanatese, torna Manè. Con il Pineto fuori Raparo

Un’assenza praticamente certa, quella di Raparo, una probabile ossia Veltri ma anche la possibilità concreta che Manè possa ritrovare una maglia da titolare. Questi, in linea di massima, gli orientamenti dello staff tecnico giallorosso alla vigilia della rifinitura di questo pomeriggio, preludio al match di domani sera contro il Pineto (fischio d’inizio alle 20.45). L’esterno destro senegalese, che ha appena compiuto 20 anni, era uscito a inizio ripresa della gara contro l’Arezzo dello scorso 15 ottobre, tra l’altro proprio nel momento in cui sembrava aver raggiunto il top della forma, sia in fase di contenimento sia quando veniva chiamato ad affondare i colpi, aspetto nel quale, se assistito dalla condizione, può essere davvero insidioso per gli avversari. Pagliari lo ha aspettato e potrebbe rigettarlo nella mischia contro gli abruzzesi, considerando anche i delicatissimi meccanismi dei minutaggi che debbono essere sempre rigorosamente rispettati. Rispetto al derby del "Del Conero" altre grosse novità sono da escludere con Carpani confermato come centrale di metà campo e dunque con ancora Morrone che rischia di essere "sacrificato" in panchina. Le variabili però sono tuttora diverse e dunque è prudente attendere l’ultimo test delle prossime ore. Curiosità: l’arbitro, Lorenzo Maccarini di Arezzo, ha già diretto un Pineto-Recanatese, esattamente il 4 novembre del 2020, in piena pandemia e terminò a reti inviolate. A questo fischietto è legato anche il "dolce ricordo" della promozione matematica in C ottenuta sul campo del Matese nel maggio del 2022 con il 3-0 che diede il via ai festeggiamenti. Domani in tribuna anche gli alunni e le alunne, accompagnati dai genitori, della scuola "San Vito", recentemente visitata dalla Recanatese mentre in campo saranno le ragazze del vivaio a recuperare i palloni.