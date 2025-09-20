Domenica arriva L’Aquila, mercoledì ci sarà il Notaresco: squadre già molto prolifiche. Il centrocampista Clerici: "Punteranno a vincere, ma io sono fiducioso». Castelfidardo, due "sparagol» in tre giorni: sarà dura

Nel giro di tre giorni il Castelfidardo si troverà di fronte due delle squadre più prolifiche del girone F: domani L’Aquila, mercoledì il Notaresco. Entrambe a segno per cinque volte nelle prime due giornate, guidando la classifica dei marcatori con Luca Di Renzo (L’Aquila) e Saveriano Infantino (Notaresco), autori entrambi di tre gol a testa. E allora quella difesa fidardense che finora ha incassato quattro reti in due partite dovrà fare ancora più attenzione, viste pure le assenze di Paramatti (squalificato tre giornate) e le condizioni non perfette di Fallisi, quest’ultimo colpito in settimana dall’influenza. E quindi in dubbio per la partita di domani, interna, contro L’Aquila, la prima di tre in una settimana per un Castelfidardo che scenderà mercoledì a Notaresco per il turno infrasettimanale e poi fra otto giorni riceverà la visita dell’Ancona. Ma una alla volta. Anche perché bisognerà pensare a una big come L’Aquila forte in tutti i reparti, "che punta a vincere il campionato - fa sapere il centrocampista Nicolò Clerici, classe 1999 -. È un match difficile, ma come tutti in questo girone visto che tutte le squadre sono forti. Ma siamo in miglioramento, sono fiducioso". In attesa, la terza giornata di Serie D è caratterizzata da numerosi anticipi complice il turno infrasettimanale di mercoledì prossimo. Addirittura 47 partite, una giocata ieri. Le altre oggi. Un match riguarda anche il girone F ed è quello tra Chieti e Inter Sm Sammaurese con fischio d’inizio alle ore 16. Domani invece si giocherà il resto del programma della terza giornata. Il programma. Serie D (girone F), terza giornata (ore 15). Oggi: Chieti-Sammaurese (ore 16). Domani: Atletico Ascoli-Ancona, Castelfidardo-L’Aquila, Vigor Senigallia-Sora, Giulianova-Teramo, Maceratese-Fossombrone, Recanatese-Termoli, San Marino-Ostia Mare, UniPomezia-Notaresco. Classifica: Ostia Mare 6; Notaresco, L’Aquila, Giulianova, Vigor Senigallia e Teramo 4; Recanatese, Ancona, Termoli e Sammaurese 3; Chieti, Atletico Ascoli, Fossombrone e UniPomezia 2; Sora 1; Maceratese, San Marino e Castelfidardo 0. Prossimo turno (24/9/25): Ancona-San Marino, Fossombrone-Giulianova, L’Aquila-Recanatese, Notaresco-Castelfidardo, Sammaurese-UniPomezia, Sora-Maceratese, Teramo-Chieti, Termoli-Atletico Ascoli, Ostia Mare-Vigor Senigallia.